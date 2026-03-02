株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/874_1_6970b3c1f14ff3a628bea395b8408202.jpg?v=202603020551 ]愛媛から未来を担う人材を育てる決意！寺小屋グループが松山空港で新広告を展開。空の玄関口から届けるメッセージ。子どもたちの「自分らしい未来」を応援する新クリエイティブ

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司、以下 やる気スイッチグループ）は愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループ(https://www.terakoyagroup.com/)（愛媛・松山市、代表取締役社長：吉見 達治）とともに、愛媛の子どもたちの未来を応援する新クリエイティブ広告を松山空港に掲出いたします。



寺小屋グループは、長年にわたり愛媛の地で子どもたちの成長に伴走してきました。今回、松山空港に掲出する広告の「愛媛で学ぶ 世界へ羽ばたく」というコピーには、やる気スイッチグループとのパートナーシップを通じて、愛媛の教育環境をより豊かに変えていくという決意が込められています。

地域に根差し、世界を見据える。松山空港の空へと高く掲げた、教育への情熱と決意

やる気スイッチグループは、2024年12月に寺小屋グループを仲間に迎え入れました。寺小屋グループのグループインをきっかけに、愛媛県における幼児向けスクールの開校を強化してまいりました。2025年には幼児向け運動教室忍者ナインの5校同時開校。また、知育教室チャイルド・アイズおよび英語で預かる学童保育Kids Duoは、愛媛で初めての教室を開校しました。これからもやる気スイッチグループと寺小屋グループで愛媛県の教育をより充実させていきます。



今回は第一弾として大型懸垂幕を掲出。今後、空港内の他エリアへの展開も予定しており、松山空港を訪れるすべての方々に、愛媛の子どもたちが持つ無限の可能性と、子どもたちを支える教育への情熱を伝えてまいります。



■掲出詳細

・開始日： 2026年3月1日（日）～2027月2月末日（予定）

・場所： 松山空港内（懸垂幕）

・形式： 裏表両面仕様の大型懸垂幕

・コピー： 「愛媛で学ぶ 世界へ羽ばたく」

※ビジュアルは変更の可能性があります。

・担当者の声：寺小屋グループ マーケティング部 越智 紀幸

「教育への想いをカタチに！愛媛から世界へ」

松山空港は、愛媛と世界を結ぶ「空の玄関口」です。進学や就職、そして新たな挑戦のためにこの場所から旅立つ若者たち、それを見守るご家族へ向けて、私たちは教育を通じて心からのエールを送りたいと考えました。

今回、松山空港に掲出する「愛媛で学ぶ 世界へ羽ばたく」というコピーには、やる気スイッチグループとの強固なパートナーシップを通じて、愛媛の教育環境をより豊かに変えていくという決意を込めています。

やる気スイッチグループおよび寺小屋グループは、単に学習や運動などのスキルを得るだけの場所ではありません。未来の愛媛を担い、この愛媛から世界をより良く変えていく力を持つ子どもたちを育む場所でありたい。子どもたちの無限の可能性を見出し、育んでいくという私たちの想いを表現しました。



株式会社やる気スイッチグループ

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

※2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

株式会社寺小屋グループ

寺小屋グループは愛媛県を中心に、集団指導ブランド「TOP ONE」「Prep Academy (旧 TERAKOYA)」、個別指導ブランド「TOP-PA」、大学受験指導「河合塾マナビス」、AI最適化学習「FLaT」などを展開する総合学習塾グループです。中学入試・高校入試・大学入試に向けての指導をメインに展開していますが、特に中学入試・高校入試においては例年県内最大級の合格実績を出しています。「教育活動を通して人と地域の未来を照らす」という理念のもと、12ヵ年一貫指導をキーワードに確かな教育サービスを提供し、次世代を担う人材の育成に尽力してまいります。

2025年4月には寺小屋グループが初めて運営を担うやる気スイッチグループのフランチャイズ教室 個別指導塾スクールIE桑原束本校・6月～7月には子ども向けスポーツ教室 忍者ナインが、愛媛県松山市に誕生しています。

会社名：株式会社寺小屋グループ

所在地：愛媛県松山市東石井4丁目18番3号

代表者： 吉見 達治

事業内容：教育サービス事業

創業年月日： 1979年 2月

