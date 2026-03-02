自動車アフターマーケット市場は、デジタル化と電動化の進展の中で6,700億ドル規模に接近
車両保有台数の拡大、部品のオンライン小売の成長、進化する車両技術が、世界的にサービスモデルと交換需要を再定義しています。
今日の車両は高度な技術を備え、より長いライフサイクルで運用され、データ駆動型のメンテナンスシステムによって支えられています。成熟市場および新興市場の双方で保有が拡大する中、信頼性の高い整備、品質認証部品、効率的な流通ネットワークへの需要は一段と高まっています。これらの動向により、自動車アフターマーケット市場は、より広範な輸送エコシステムにおける重要な柱として位置付けられています。
2029年の売上見通しと輸送経済における構成比
自動車アフターマーケット市場は、予測期間中に年平均成長率8％で成長し、2029年までに6,700億ドルを超える見込みです。2029年に1兆670億ドルへ到達すると予測される輸送車両部品市場の中で、アフターマーケット分野は総額の約63％を占める見通しです。さらに、8兆7,920億ドルと予測される広範な輸送産業全体の中では、約8％を構成する見込みです。
北米は2029年に2,251億5,700万ドル規模で首位となる見通しで、2024年の1,618億2,800万ドルから年平均成長率7％で拡大します。米国は引き続き最大の国別市場となり、電子商取引の拡大および車両群自動化の導入に支えられ、2029年までに1,928億4,300万ドルへ到達する見込みです。
タイヤ交換周期が部品収益の主導的地位を維持
タイヤは2029年に市場全体の21％を占め、1,431億9,000万ドル規模に達する見込みです。安定した交換周期、走行距離の増加、商用車両群の拡大が、この分野の優位性を支えています。
季節需要の存在、安全基準への意識向上、デジタル小売プラットフォームを通じた供給拡大も、この分野の成長を後押ししています。
乗用車保有台数の拡大がアフターマーケット活動を牽引
乗用車は2029年に市場全体の70％を占め、4,675億5,500万ドルに達する見込みです。車両の高齢化、中古車取引の増加、都市型モビリティの成長が、整備および交換需要を拡大させています。
可処分所得の増加や個性化アクセサリーへの嗜好の高まりも、この分野における収益源の多様化を促進しています。
正規認証部品が消費者の信頼を獲得
純正部品は2029年に市場全体の56％を占め、3,768億9,600万ドルを生み出す見込みです。消費者は交換部品の選択において、信頼性、保証保護、規制適合性をますます重視しています。
正規ディーラーネットワークおよび体系化されたサービス契約が、小売市場および車両群市場の双方において純正認証部品の優位性を強化しています。
オンライン拡大の中でも実店舗ネットワークが優位を維持
オフラインチャネルは2029年に市場全体の56％を占め、3,773億9,600万ドルに達する見込みです。既存の整備工場、独立系ガレージ、ディーラーサービスセンターは、地域密着型の関係性と即時取り付け対応を強みとしています。
オンライン販売は急速に拡大しているものの、対面での技術的助言や即時入手可能性は、多くの顧客にとって依然として重要な要素です。
市場拡大を支える主要な構造的要因
自動車アフターマーケット市場は、複数の長期的成長要因の恩恵を受けています。
・世界的な車両保有台数の拡大により、年間約1.5％の成長に寄与
・部品オンラインプラットフォームの急成長により、年間約1.2％を追加
・ゼロエミッション規制が部品需要を再形成し、年間約1.0％を支援
今日の車両は高度な技術を備え、より長いライフサイクルで運用され、データ駆動型のメンテナンスシステムによって支えられています。成熟市場および新興市場の双方で保有が拡大する中、信頼性の高い整備、品質認証部品、効率的な流通ネットワークへの需要は一段と高まっています。これらの動向により、自動車アフターマーケット市場は、より広範な輸送エコシステムにおける重要な柱として位置付けられています。
2029年の売上見通しと輸送経済における構成比
自動車アフターマーケット市場は、予測期間中に年平均成長率8％で成長し、2029年までに6,700億ドルを超える見込みです。2029年に1兆670億ドルへ到達すると予測される輸送車両部品市場の中で、アフターマーケット分野は総額の約63％を占める見通しです。さらに、8兆7,920億ドルと予測される広範な輸送産業全体の中では、約8％を構成する見込みです。
北米は2029年に2,251億5,700万ドル規模で首位となる見通しで、2024年の1,618億2,800万ドルから年平均成長率7％で拡大します。米国は引き続き最大の国別市場となり、電子商取引の拡大および車両群自動化の導入に支えられ、2029年までに1,928億4,300万ドルへ到達する見込みです。
タイヤ交換周期が部品収益の主導的地位を維持
タイヤは2029年に市場全体の21％を占め、1,431億9,000万ドル規模に達する見込みです。安定した交換周期、走行距離の増加、商用車両群の拡大が、この分野の優位性を支えています。
季節需要の存在、安全基準への意識向上、デジタル小売プラットフォームを通じた供給拡大も、この分野の成長を後押ししています。
乗用車保有台数の拡大がアフターマーケット活動を牽引
乗用車は2029年に市場全体の70％を占め、4,675億5,500万ドルに達する見込みです。車両の高齢化、中古車取引の増加、都市型モビリティの成長が、整備および交換需要を拡大させています。
可処分所得の増加や個性化アクセサリーへの嗜好の高まりも、この分野における収益源の多様化を促進しています。
正規認証部品が消費者の信頼を獲得
純正部品は2029年に市場全体の56％を占め、3,768億9,600万ドルを生み出す見込みです。消費者は交換部品の選択において、信頼性、保証保護、規制適合性をますます重視しています。
正規ディーラーネットワークおよび体系化されたサービス契約が、小売市場および車両群市場の双方において純正認証部品の優位性を強化しています。
オンライン拡大の中でも実店舗ネットワークが優位を維持
オフラインチャネルは2029年に市場全体の56％を占め、3,773億9,600万ドルに達する見込みです。既存の整備工場、独立系ガレージ、ディーラーサービスセンターは、地域密着型の関係性と即時取り付け対応を強みとしています。
オンライン販売は急速に拡大しているものの、対面での技術的助言や即時入手可能性は、多くの顧客にとって依然として重要な要素です。
市場拡大を支える主要な構造的要因
自動車アフターマーケット市場は、複数の長期的成長要因の恩恵を受けています。
・世界的な車両保有台数の拡大により、年間約1.5％の成長に寄与
・部品オンラインプラットフォームの急成長により、年間約1.2％を追加
・ゼロエミッション規制が部品需要を再形成し、年間約1.0％を支援