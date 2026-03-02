気管支内超音波生検 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月24に「気管支内超音波生検市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。気管支内超音波生検に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
気管支内超音波生検市場の概要
気管支内超音波生検 市場に関する当社の調査レポートによると、気管支内超音波生検 市場規模は 2035 年に約 1426.7 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 気管支内超音波生検 市場規模は約 774.5 百万米ドルとなっています。気管支内超音波生検 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、気管支内超音波生検市場シェアの拡大は、世界中で肺がん、気管支炎、結核、その他の呼吸器疾患の症例が増加していることによるものです。世界保健機関（WHO）によると、2024年に結核と診断された人の総数は1,07百万人に達し、高度なEBUSツールとソリューションの必要性が浮き彫りになっています。さらに、低侵襲診断への移行の高まりも市場の成長を後押ししています。
気管支内超音波生検に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/endobronchial-ultrasound-biopsy-market/84400
気管支内超音波生検に関する市場調査では、早期診断と治療の重要性に対する意識の高まりと、EBUSの精度向上への投資増加により、市場シェアが拡大する見通しも示されています。
しかしながら、熟練した専門医の不足が今後数年間の市場成長を阻害すると予想されます。加えて、保険償還の適用範囲の狭さ、臨床的と手技的な制約も市場成長を阻害すると予想されます。
気管支内超音波生検市場セグメンテーションの傾向分析
気管支内超音波生検 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、気管支内超音波生検 の市場調査は、デバイスタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域に分割されています。
気管支内超音波生検市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-84400
気管支内超音波生検市場はアプリケーション別に基づいて、肺がんの診断、リンパ節転移の進行度判定、末梢肺病変の生検、その他の診断検査に分割されています。これらのうち、肺がんの診断は、世界的な肺がん発症率の上昇、早期診断およびステージングにおけるEBUSの高利用率、そして三次医療およびがんセンター数の増加を背景に、予測期間中に51%のシェアを占めると予想されています。
気管支内超音波生検の地域市場の見通し
気管支内超音波生検 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域は34%と最大のシェアを占め、予測期間中に6.8%という最も高い成長率を記録すると予想されています。この成長は、地域全体での肺がんおよび呼吸器疾患の症例増加、特に日本、中国、インドにおける医療インフラの拡大と医療費支出、そして早期診断と治療への意識の高まりに起因すると考えられます。
