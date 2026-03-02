【池袋店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 池袋店～匠スペシャルメニュー紹介～
【池袋店】
「匠スペシャルメニュー」のご案内をしております
匠スペシャル
大好評スペシャルメニュー！ボディケア・フッドケア・ヘッドケア・ハンドケアがセットになった人気のコースメニューです。頭からから手足のつま先まで身体全体をプロのセラピストがもみほぐします。
90分 \8,700(税込)
110分 \10,100(税込)
140分 \12,000(税込)
【店舗概要】
■もみの匠 池袋店
https://mominotakumi.com/shop_ikebukuro.html
■住所
東京都豊島区東池袋１丁目３－６ 三治ビル 7階・8階
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342389/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 池袋店です。
もみの匠 池袋店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 池袋店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_ikebukuro.html
池袋店
「匠コースメニュー」のご案内してをおります
リラクゼーションサロン もみの匠 池袋店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年02月20日オープン！
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年05月23日オープン！
勤務を希望される方は下記より応募可
https://mominotakumi.com/recruit.html
予約はこちらから
https://online.peakmanager.com/ja/q2k4f7/book
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
