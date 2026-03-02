AI法務SaaS「AILEX」、債務整理の申立準備ワークフローを大幅改善 ～ 弁護士の声を即日反映、AIが債権調査票から債権者情報を自動登録する操作ガイド機能を追加 ～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342899/images/bodyimage1】
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、同社が開発・提供するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、債務整理（自己破産・個人再生・任意整理）の申立準備機能に6つのUI/UX改善を実施したことをお知らせいたします。
本アップデートは、利用中の弁護士から寄せられた操作に関するお問い合わせを起点に、即日で開発・リリースしたものです。AILEXは弁護士の実務フィードバックを最速で製品に反映する開発体制を強みとしており、今回の改善もその実践例です。
■ 開発の背景：「スキャンしたのに債権者が登録されない」という声
AILEXの債務整理申立準備機能では、弁護士が債権調査票をPDFでアップロードし、AIが債権者名・残高・利率・契約日等を自動で読み取り、破産申立書・債権者一覧表・財産目録等のドラフトを生成します。
しかし、この処理は「スキャン（OCR読み取り）」と「AI一括抽出（構造化データ登録）」の2段階に分かれており、スキャンだけでは債権者情報がデータベースに登録されない仕様でした。この仕組みが画面上で十分に案内されていなかったため、「スキャンしたのにエラーが出る」「手打ちで入力が必要なのか」というお問い合わせにつながりました。
AILEXでは本件を操作性の課題と捉え、申立準備ワークフロー全体のUI/UXを見直し、6つの改善を同日中にリリースしました。
■ 追加された6つの改善機能
（1）5ステップ操作ガイドバナー
申立準備タブの最上部に、「アップロード → AI一括分類 → AI一括抽出 → 確認・修正 → ドラフト生成」の5ステップを視覚的に表示する折りたたみ式ガイドバナーを追加しました。初めて操作する弁護士でも全体の流れを一目で把握できます。よくある質問として「スキャン（OCR）だけでは債権者情報は登録されません。AI一括抽出の実行が必要です」という案内も表示されます。
（2）ダッシュボード状態検知ガイド
案件の進捗状態をリアルタイムに検知し、次のアクションを動的に案内する機能です。文書が未アップロードの場合は「まず資料をアップロードしてください」、文書はあるがAI抽出が未実行の場合は「AI一括抽出を実行」ボタンを目立つ黄色バナーで表示するなど、「今何をすべきか」を常に明示します。
（3）ドラフト生成前の事前チェック
債権者一覧表や破産申立書のドラフトを生成する際に、必要なデータが揃っているかを自動でチェックします。債権者データが0件の状態で生成しようとした場合、従来の汎用エラーメッセージの代わりに、「AI一括抽出がまだ実行されていません」という具体的な案内と実行ボタンを表示します。
（4）文書アップロード時のガイダンス通知
債務整理案件で文書をアップロードした直後に、「申立準備タブのAI一括抽出を実行すると、債権調査票から債権者名・残高等を自動で読み取り登録できます」という通知を自動表示します。アップロード直後の次のアクションを明確にします。
（5）バッチスキャン対応の案内
「各債権者ごとにスキャンする必要はありません。複数の債権調査票をまとめて1つのPDFにしてアップロードしても、AIが自動で分離して読み取ります」というヒントを資料分類タブに常時表示します。多数の債権者がいる案件での作業負担を軽減します。
