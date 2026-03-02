AI法務SaaS「AILEX」、債務整理の申立準備ワークフローを大幅改善 ～ 弁護士の声を即日反映、AIが債権調査票から債権者情報を自動登録する操作ガイド機能を追加 ～

AI法務SaaS「AILEX」、債務整理の申立準備ワークフローを大幅改善 ～ 弁護士の声を即日反映、AIが債権調査票から債権者情報を自動登録する操作ガイド機能を追加 ～