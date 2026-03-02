Lメッセージ、サブクレジットカード登録で決済リスクを低減
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年2月9日（月）にLINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメ）」において、決済に関するアップデートを実施しました。
本アップデートでは、サブクレジットカードの登録機能を追加。メインのクレジットカードで決済が行えなかった場合に、自動的にサブクレジットカードで決済を試行できるようになり、予期せぬ決済エラーによるアカウント停止リスクを低減できます。
■サブクレジットカードの登録が可能に
L Message（エルメ）の有料プランをご利用中のアカウントにおいて、サブクレジットカードの登録が可能になりました。
これまでは、登録しているクレジットカードの有効期限切れや利用限度額の超過などにより決済手続きが完了しない場合、アカウントの利用に支障が生じる可能性がありました。
今回の機能追加により、あらかじめサブクレジットカードを登録しておくことで、メインのクレジットカードでの決済が失敗した際には、サブクレジットカードによる決済が自動的に実行されます。
日々の運用において、決済トラブルによるサービス中断を未然に防ぎやすくなるため、安心してご利用いただける環境が整います。
※決済の成否は、カード会社の承認状況やご契約内容等により異なります。メイン・サブいずれのカードでも決済が成立しない場合があります。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
