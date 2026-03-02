制御弁市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月24に「制御弁市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。制御弁に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
制御弁市場の概要
制御弁 市場に関する当社の調査レポートによると、制御弁 市場規模は 2035 年に約 243.7億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 制御弁 市場規模は約 83.5億米ドルとなっています。制御弁 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 11.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、制御弁市場シェアの拡大は、石油とガスおよびエネルギーインフラの急速な拡大によるものです。制御弁は、石油とガス産業において、安全性と操業安定性を維持するために、探査、精製、パイプライン輸送、LNG処理などに広く使用されています。さらに、新たなエネルギーインフラプロジェクトでは、高度な制御弁が求められており、市場の成長を加速させています。
制御弁に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/control-valves-market/108382
制御弁に関する市場調査では、プロセス産業の拡大、水関連投資の増加、そして世界的なエネルギー転換により、市場シェアが拡大し、制御弁の用途に新たな機会が創出されることも明らかになりました。
しかしながら、高いメンテナンス要件と操業停止時間により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。制御弁は過酷な環境で動作するため、摩耗、漏れ、校正ドリフトが頻繁に発生し、コスト増加につながる可能性があります。
制御弁市場セグメンテーションの傾向分析
制御弁 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、制御弁 の市場調査は、バルブタイプ別、駆動方式別、機能別、最終用途産業別、制御技術別と地域に分割されています。
制御弁市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-108382
制御弁市場はバルブタイプ別に基づいて、グローブバルブ、ボールバルブ、バタフライバルブ、ダイヤフラムバルブ、その他（アングル、パンチ、ニードル）に分割されています。これらのうち、グローブバルブセグメントは、優れた流量制御と絞り精度、高圧と高温用途への高い適合性、そして発電とエネルギーインフラにおける高い採用率により、予測期間中に34%のシェアを占めると予想されています。さらに、グローブバルブは他のバルブに比べて自動化とスマート制御システムとの互換性が高く、メンテナンス性も優れているため、セグメントの成長を牽引しています。
制御弁の地域市場の見通し
制御弁 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、アジア太平洋地域は、急速な工業化とインフラ整備、電力需要の増加、製油所の改修、再生可能エネルギーの拡大を背景に、市場シェアの35%を占め、予測期間中に12.6%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。これに加え、上下水道プロジェクトへの投資増加、自動化およびスマート製造の普及率の高さも、高度な制御弁の需要を押し上げています。
