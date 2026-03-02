３月２日から青森県青森市で開催！「第１９回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会」をＪＡ全農が「ニッポンの食」で応援

ＪＡ全農は、青森県青森市の「オカでんアリーナ」で３月２日（月）から開幕した「第１９回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会」に協賛し、出場する選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援します。

食材を手に笑顔の選手の皆さん

ＪＡ全農が「ニッポンの食」で出場選手の皆さんを応援！

全農は優勝チームへ副賞を贈呈するほか、出場選手の皆さんのハーフタイムや試合前後でのエネルギー補給用の飲食を提供します。３月２日（月）に行われた大会前記者会見の後に、選手を代表して前回優勝の「松村・谷田」、準優勝の「小穴・青木」に、提供する食材のパネルをお渡ししました。青森県産りんご「サンふじ」を全チームに１ケース（５キロ）ずつ提供したほか、大会期間中に選手エリアに設置する「もぐもぐブース」では、ＪＡグループのプライベートブランド「エーコープマーク品」の「もちもちミルクパン」、全農の商品ブランド「ニッポンエール」の新商品「雫グミ 岡山県産清水白桃」を取り揃えました。

また、同ブースの人気商品である「国産紅はるかの干し芋」や全農グループ取り扱い商品の「とろとろ半熟ゆでたまご」、「農協 信州あづみ野のむヨーグルト」などもラインナップし、出場する選手と大会を「ニッポンの食」で応援します。

食材贈呈式の様子

青森県産りんご「サンふじ」

新発売されたニッポンエールの新商品

農協 信州あづみ野のむヨーグルト

【もぐもぐブース提供商品】

「全農ブース」でカーリング競技への取り組みをパネルで紹介！

会場内の「全農ブース」では全農のカーリング競技への取り組みをまとめたパネルを展示しています。日本代表チームへのサポートから、将来を担う子どもたちの出場する大会の取り組みまで全農がサポートしていることを紹介しています。

パネル展示の様子

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」で大会の模様を発信

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援（＠zennoh_sports）」では、スポーツに関わる情報や、「食」を通じてアスリートの皆さんを全農がサポートする取り組みなどを発信しています。今大会の情報も発信中です。

https://x.com/zennoh_sports

大会概要

（１）大会名称：第１９回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会

（２）主 催：公益社団法人日本カーリング協会

（３）主 管：公益社団法人日本カーリング協会 競技委員会、

第１９回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会 実行委員会

（４）協 賛：全国農業協同組合連合会

（５）日 程：令和８年３月２日（月）～３月８日（日）

（６）大会公式ＨＰ：【公式】第19回 日本ミックスダブルスカーリング選手権大会

（７）会 場：オカでんアリーナ（青森県青森市合浦１丁目１３番１号）