神奈川県相模原市、東京都多摩市の鍼灸院「はり灸マッサージ みなぎる美体」は2026年3月2日(月)より新メニュー「ドライヘッドスパ x 頭皮鍼」をオプション限定で施術を開始いたします。近年、スマートフォンの長時間利用や慢性的なストレスにより、「休んでも疲労感が抜けない」「常に首肩や頭の重さがある」「眼精疲労がある」「睡眠の質が悪い」などと感じる人が現代特有の悩みとして増えています。凝り固まった頭皮や目、首肩周りの筋肉を緩めるドライヘッドスパをさらにピンポイントの場所へ深くアプローチを行う施術がはり灸マッサージ みなぎる美体の「ドライヘッドスパ x 頭皮鍼」になります。

はり灸マッサージ みなぎる美体のドライヘッドスパ

当院ではドライヘッドスパに加え、凝り固まった頭皮にワンランク上のアプローチとして鍼も使用します。脳に近い頭皮をほぐし、さらにツボを熟知している鍼灸師が鍼を併用することによりマッサージでは触れることができない奥の筋肉をピンポイントに緩めて血行を促進し、脳へ必要な酸素や栄養を運び、高いリラックス効果が期待出来ます。

小顔ケアや髪質改善にも

頭皮の筋肉が凝り固まっていることで引き起こされる血行不良やむくみやすさ、食いしばりは本来よりお顔が大きく見える原因となったり、肌や髪への栄養不足へと繋がります。「ドライヘッドスパ x 頭皮鍼」は小顔ケアや髪にハリ、コシ、潤いを与えるアプローチも兼ねています。

鍼が初めての方でも安心な理由

当院では鍼先が丸く痛みを感じにくい鍼を使用しております。また使い捨ての鍼を使用しているため、常に新品を使用して施術を行います。

〈対象店舗概要〉

店名 ： はり灸マッサージ みなぎる美体院長 ： 石田 ちさ(いしだ ちさ)所在地 ： 神奈川県相模原市緑区橋本3-19-20 橋本ヒルズ305営業時間： 10:00 - 19:00定休日 ： 木曜・日曜URL ： https://www.minagirubitai.jp/

〈対象店舗概要〉

店名 ： はり灸マッサージ みなぎる美体 橋本分院院長 ： 宮川 文子(みやかわ あやこ)所在地 ： 神奈川県相模原市緑区橋本3-19-20 橋本ヒルズ506営業時間： 10:00 - 19:00定休日 ： 火曜・日曜URL ： https://www.minagirubitai.jp/access-hashimoto5F.php

〈対象店舗概要〉

店名 ： はり灸マッサージ みなぎる美体 多摩センター院院長 ： 潮田 瑞希(うしおだ みずき)所在地 ： 東京都多摩市落合1-5-1 グリムコートビル507営業時間： 9:00 - 18:00定休日 ： 水曜・日曜URL ： https://www.minagirubitai.jp/access-tamacenter.php

〈対象店舗概要〉

店名 ： はり灸マッサージ みなぎる美体 相模大野院院長 ： 田所 鈴乃音(たどころ れのん)所在地 ： 神奈川県相模原市南区相模大野8-2-12 トミーホームズ相模大野401営業時間： 10:00 - 19:00定休日 ： 水曜・日曜URL ： https://www.minagirubitai.jp/access-sagamioono.php

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/minagirubitai_tamacenter//