エニタイムフィットネスが運営するウェブマガジン「HEALTHIER MAGAZINE（ヘルシアマガジン）」を更新しました。今月は以下2件の記事について取り上げています。ぜひご覧ください。

▶ [Topics] Apple Fitness+で新しいフィットネス体験を。エニタイムフィットネスとAppleがあなたの運動をサポート

「運動を習慣にしたいけど、なかなか続かない」「ジムで何をやればいいかわからない」。もし、そんなふうに感じている方にとって、ちょっと耳寄りな情報です。Appleのフィットネスサービス「Apple Fitness+」が、2026年1月21日についに日本上陸。なんと、エニタイムフィットネス会員なら、追加料金なしで利用できます。

https://www.anytimefitness.co.jp/healthier-magazine/topics/af_plus/

▶ [Fitness] 地味だけど効果絶大！体幹を鍛えて日常生活を快適に

体幹（コアマッスル）は体の中心軸を支える重要な部分で、鍛えることで姿勢改善や腰痛予防、疲れにくい体づくり、スポーツパフォーマンス向上が期待できます。見た目の変化は分かりにくいものの、立つ・歩く・持つといった日常動作をスムーズにし、生活の質を高めることができます。今回はエニタイムフィットネス久米川駅前店の山本恭嵩さんに、バランスボールとケーブルマシンを使った効果的な体幹トレーニングのやり方を教えてもらいました。

HEALTHIER MAGAZINE(ヘルシアマガジン)概要

https://www.anytimefitness.co.jp/healthier-magazine/fitness/core_muscle/

ヘルシアマガジンは「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」をスローガンに、「誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現」を目指すエニタイムフィットネスのウェブマガジンです。みなさまが暮らす街のすぐ近くで、自分の心と体に向き合える場所を提供するとともに、ヘルシアマガジンを通じて、毎日を健康に、心豊かに暮らせるような情報をお届けしています。

Fast Fitness Japanについて

https://www.anytimefitness.co.jp/healthier-magazine/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

