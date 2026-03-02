UfiSpace、AIに最適化された1.6Tオープンネットワーキング・ポートフォリオをMWC Barcelona 2026で発表

バルセロナ、スペイン、2026年3月2日 /PRNewswire/ -- オープン・ネットワーキング・ソリューションのリーダーであるUfiSpaceは本日、MWC Barcelona 2026（ホール5、スタンド5A61）にて、AIに最適化された1.6Tネットワーキング・ポートフォリオを発表しました。このポートフォリオは、S9331-64HO AIファブリックスイッチとS9630-32HOセキュア・アグリゲーション・プラットフォームにより、大規模なAI導入における拡張性、パフォーマンス、セキュリティの要求に対応します。

AIインフラがハイパースケール・アーキテクチャに移行するにつれ、独自のネットワーク設計が成長を制約し、コストを増大させる要因となっています。UfiSpaceのオープンネットワーキングモデルは、AIワークロードの需要に合わせた容量拡張を可能にし、事業者がアーキテクチャの柔軟性を維持しながら投資を最適化できるよう支援します。

高性能AIファブリックとセキュアなトランスポート

S9331-64HOは、AIバックエンド・ファブリックの要件に特化しています。Broadcom® Tomahawk 6チップセットをベースに構築されたこのシステムは、102.4Tbpsのスイッチング容量を提供し、高密度のGPUクラスタをサポートします。アダプティブルーティングや輻輳制御を含む高度なトラフィック管理機能は、ジョブ完了時間（JCT）の短縮、計算効率の向上、AIトレーニングサイクルの高速化を目的として設計されています。

S9630-32HOは、AIファブリックをトランスポート層まで拡張します。Broadcom® Qumran 4Dチップセットを搭載したこのプラットフォームは、ラインレートでのMACsecおよびIPsec暗号化を提供し、パフォーマンスを犠牲にすることなくセキュアなアグリゲーションを実現します。OpenZR+オプティクスを導入した場合、最大400kmの伝送距離をサポートし、AIデータセンター・インターコネクト（DCI）や分散型AIインフラ全体のバックボーン近代化の要件に対応します。

サステナビリティと1.6Tロードマップ

1.6Tネットワーキング・プラットフォームがかつてない帯域幅と性能を実現する一方で、熱と電力に関する大きな課題も生じています。UfiSpaceはMWC Barcelonaにおいて、高密度ネットワーク展開におけるこれらの制約に対処するために設計された、AI対応ネットワーキング・ソリューションを展示しています。同社は、ロサンゼルスで開催されるOFC 2026（3月17～19日）において、電力使用効率（PUE）を高め、次世代1.6T光ネットワーキング・インターフェースの放熱要件を満たすように設計された先進的な液冷ソリューションのデモンストレーションを行う予定です。

UfiSpaceについて

UfiSpaceは、通信事業者、クラウドサービス・プロバイダー、ハイパースケール・データセンター向けのオープン・ネットワーキング・ソリューションを提供するリーディングプロバイダーです。マーチャント・シリコンとディスアグリゲーション・アーキテクチャを活用することで、UfiSpaceは顧客がより俊敏でスケーラブル、かつコスト効率の高い次世代ネットワークを構築することを可能にします。

