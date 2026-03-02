自動車用揮発消臭・芳香剤 『森の香り De 快適空間』 カラーバージョン発売！
フルーティフローラルの香り
グリーンブレンドの香り
グリーンウッドの香り
PIAA(ピア)株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：寺田 浩康）は、車のドリンクホルダーの底に入れるだけの消臭・芳香剤 『森の香り De 快適空間』 （読み：モリノカオリデカイテキクウカン）の新シリーズを3種の香り、カラーで新発売します。2026年3月より販売開始。
商品概要
「車内を快適空間に」というコンセプトのもと、空気のきれいな北海道道東の森に多く生息する、空気清浄能力を持つトドマツ（モミ科）に着目し、その間伐材を用いて精製されたトドマツ精油を使用したサステナブルな消臭・芳香剤です。
本製品は、日常の「足」として軽自動車を頻繁に利用するユーザーをターゲットに開発しました。軽自動車ユーザーは日常的に使用する働く女性が多く、彼女たちの「視界を遮らず、車内をかわいく演出したい」というニーズに応えるための、ドリンクホルダー底に置く新しい消臭・芳香剤です。
商品詳細
空気のきれいな北海道道東のトドマツの森から伐採された間伐材で作られた樹木精油を使用
高い空気清浄能力を持つ、トドマツ（モミ科）に着目。環境に配慮した間伐材※を使用しております。
※間伐材（かんばつざい）とは、森林の健全な成長を促進するために行う木を間引く作業で伐採される未利用資源木材のことです。密集しすぎている木々を間引くことで、残された木がより成長しやすくなります。
北海道産トドマツの間伐材を使用
トドマツのパワーでタバコ臭・飲食 物臭・汗臭・排ガス臭などを消臭
トドマツ精油には空気清浄・消臭効果があり、車内に漂うイヤなニオイ（タバコ臭、飲食物臭、汗臭、排ガス臭など）を消臭します。
トドマツ精油の消臭パワー
ドリンクホルダーの底にポンっと置くだけ
製品の厚みは約15mm。薄型タイプの消臭・芳香剤なので、ドリンクホルダーをつぶすことなく飲み物を置くことが可能です。
ドリンクホルダーに置くだけ
使用期間は約90日のロングライフ
過酷な試験をクリアし、効果とロングライフを両立させました。袋から取り出して置くだけのカンタン設置。
効果は約90日
トドマツ精油にマッチする3種類のフレグランス
・ふわっと明るく華やぐ上品な甘さフルーティフローラルの香り
・爽やかで透明感のあるやすらぎグリーンブレンドの香り
・森のような落ちつきとやさしさグリーンウッドの香り
3つのフレグランス
お部屋に置いてもかわいいニュアンスカラー
空間を可愛く演出するカラーバリエーション。 気分に合わせて選べる3色展開。
トイレ・下駄箱など
製品ラインナップ
森の香りDe快適空間 フルーティフローラルの香り
品番：KK-TD4
希望小売価格：オープン
製品サイズ：直径70mm×厚み15mm
製品重量：ケース約22g
入数：1個
フルーティフローラルの香り 品番：KK-TD4
森の香りDe快適空間
グリーンブレンドの香り
品番：KK-TD5
希望小売価格：オープン
製品サイズ：直径70mm×厚み15mm
製品重量：ケース約22g
入数：1個
グリーンブレンドの香り 品番：KK-TD5
森の香りDe快適空間
グリーンウッドの香り
品番：KK-TD6
希望小売価格：オープン
製品サイズ：直径70mm×厚み15mm
製品重量：ケース約22g
入数：1個
グリーンウッドの香り 品番：KK-TD6
PIAA HP 商品詳細ページ
【森の香りDe快適空間】
https://www.piaa.co.jp/category/4rin/comfort/#morinokaori_de_kaitekikukan_color
PIAA株式会社
本社所在地： 東京都文京区水道1-12-15
代表取締役： 寺田浩康
事業内容：ライティング（LED、HID、ハロゲンなど）、ワイパー、フィルター（オイルフィルター、エアーフィルターなど）、アウトドア製品（ブランド名:Terzo）等の自動車・二輪車部品を製造販売しています。
設立： 1963年7月1日
HP： https://www.piaa.co.jp