特定非営利活動法人 ジャパンハートと「医療支援チームメンバーサポート」へ向けた協働を開始

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、特定非営利活動法人 ジャパンハート（本部：東京都台東区、理事長：吉岡春菜、以下ジャパンハート https://www.japanheart.org/）と協働し、ジャパンハートの理念である「医療の届かないところに医療を届ける」および当社のミッションである「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」の実現に向け、「医療者のサポート」を通じた共創活動を促進していきます。

なお、本活動は当社「BASE UP PROJECT」における「BASE UP KIDS/TEENS PROJECT 」「BASE UP WELLNESS PROJECT 」および「BASE UP SUSTAINABLE PROJECT」の一環として捉え、今後も各種活動を展開していきたいと考えています。

●協働の背景

ジャパンハートは、「医療の届かないところに医療を届ける」を理念に国内外で活動する日本発祥の国際医療NGOです。

小児がん手術などの高度医療を含む治療を年間約4万件実施しており、2004年の設立以来、途上国での治療総数は35万件以上。日本国内では離島・へき地への地域医療支援、災害被災地への現地支援や小児がんの子どもと家族の外出を医療者がサポートする活動に取り組んでいます。

“命”を救うだけではなく、“人生”や“心”を救う医療を信条としており、20年にわたり目の前のひとりと向き合い続けています。

ジャパンハートとの協働により、「医療支援チームメンバーひとり一人の健康」「社会貢献」というテーマを通じ、当社のミッションである「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」の実現に向け、誰もが心身共に健康でいられる社会の実現へ向けた共創を推進していきたいと考えています。

■「BASE UP PROJECT」概要

夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

「BASE UP KIDS/TEENS PROJECT」

スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、子どもたちのの健康的なカラダづくりやパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートすると共に、未来を創造する子どもたちの多種多様な挑戦をサポートしていくプロジェクトです。

「BASE UP WELLNESS PROJECT」

医療従事者や心身の健康促進分野で活躍する人、またそれを支える人たちの“ベースアップ”を実現・サポートしていくプロジェクトです。

「BASE UP SUSTAINABLE PROJECT」

持続可能で豊かな未来の実現に向け、サスティナブルな社会への“ベースアップ”を実現・サポートしていくプロジェクトです。

■完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、累計販売数は2億袋を突破（2024年6月末時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ：2016年4月5日

本社 ：東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ：橋本舜

事業内容：完全栄養食等の開発・販売

URL ：https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。