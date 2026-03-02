DMM GAMES新作女性向けライフサポートゲーム『フルールデイズ』ゲーム内イベント「無自覚ハイスペ社長、Beauty Up！」＆イベントガチャ開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』にて、ゲーム内イベント「無自覚ハイスペ社長、Beauty Up！」を開催することをお知らせいたします。

また、イベントに合わせて期間限定のガチャを開始することもお知らせいたします。

■ゲーム内イベント「無自覚ハイスペ社長、Beauty Up！」開催！

開催期間：2026年3月2日（月） 14:00 ～ 2026年3月11日（水） 13:59

本イベントでは、限定のストーリーや豪華報酬を獲得することができます。

ミッションやログインボーナスでイベントptを獲得し、「交換所」でイベントptを使用して豪華報酬を交換しましょう！

＜イベント報酬内容＞

イベントストーリー「Beauty Up！（全6話）」、イベント限定贈り物「【限定】シートパック」、イベントガチャ専用チケット、その他ゲーム内アイテム

■「無自覚ハイスペ社長、Beauty Up！」ガチャ開催！

開催期間：2026年3月2日（月） 14:00 ～ 2026年3月14日（土） 13:59

期間限定で、「SSR【ビューティーアップ】鷹宏」と「SR【ビューティーアップ】凌弥」が初登場するガチャが開催いたします。

SSRには「限定衣装」と「カードストーリー」がついてきますので、ぜひイベントと合わせてチェックしてくださいね！

・SSR【ビューティーアップ】鷹宏



・SR【ビューティーアップ】凌弥

※本イベントの開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※本イベントは、再度開催される場合があります。

※今回新登場するカードは、イベントガチャと有償限定SSR確定イベントガチャからのみ出現します。

▼製品概要

タイトル：フルールデイズ

ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

配信：合同会社EXNOA

開発/運営：株式会社サイバード、株式会社リベル・エンタテインメント

▼会社概要

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

▼会社概要

会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）

本 社：東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル9F

代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎

設 立：2006年9月26日

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC

