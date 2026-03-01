【海外向け】EC アプリ「UR: Menu Highlight｜Circle Menu」を株式会社 UnReact がリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が「UR: Menu Highlight｜Circle Menu」をリリースしました。

本アプリは、2026年2月10日 10:00 に正式公開いたしました。

「UR: Menu Highlight｜Circle Menu」は、ストア内のナビゲーションを強化するためのサークル型メニューを簡単に追加できるノーコードアプリです。

ストア内のコレクションや任意のページへのリンクを、円形アイコンメニューとして表示できます。通常のテキストリンクよりも目立ちやすく、クリック率の向上が期待できます。

メニューアイテムの表示は、2種類のレイアウトから選択できます。ストアデザインに合わせて、最適な表示形式を選べます。

アイコンや配置、見た目の調整を管理画面から簡単にできるため、HTML や CSS の知識がなくても、モダンで洗練されたデザインを実現できます。

月額 ＄2.29 で利用でき、7日間の無料体験もあります。年払いなら実質2か月分お得にご利用いただけます。

20言語以上の多言語対応により国内外のストアで活用できる、サークル型メニューを追加できるアプリです。

▼「UR: Menu Highlight｜Circle Menu」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-148-circle-meny-app?locale=ja

▼「UR: Menu Highlight｜Circle Menu」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-148-circle-meny-app/guide

「UR: Menu Highlight｜Circle Menu」について

UR: Menu Highlight｜Circle Menu

UR: Menu Highlight｜Circle Menuは、サークル型のアイコンメニューをストア内に設置し、重要なページやアクションを視覚的に分かりやすく案内できるノーコードアプリです。

商品ページ・コレクションページ・カスタムページなど用途に応じたメニューを作成でき、コードを書くことなく直感的に設定可能。ユーザーの導線を整理し、回遊率やクリック率の向上をサポートします。

■ 円形アイコンメニューで重要リンクを分かりやすく強調できる！アイコンメニューの表示例

コレクションページや特集ページ、キャンペーンページなど、注目させたいリンクを円形アイコンメニューとして表示できます。通常のテキストリンクよりも視認性が高く、ユーザーの目に留まりやすいため、クリック率の向上が期待できます。

管理画面から設定するだけで簡単に導入でき、ストア全体のナビゲーションを直感的に改善できます。

■ 商品・コレクション用のサークルメニューを作成できる商品とコレクション用のサークルメニューの設定例

商品ページやコレクションページごとに専用のサークルメニューを作成できます。

ページの用途に応じて表示内容を切り替えられるため、商品閲覧中のユーザーや一覧ページを見ているユーザーに対して、最適なリンクや導線を自然に提示できます。

関連商品や別コレクション、特集ページへの誘導なども簡単に行え、ユーザーが迷わず次の行動へ進める直感的なストア体験を実現します。

■ カスタムメニューを挿入できるカスタムメニューの設定例

任意のリンクやアクションを組み合わせた、カスタムサークルメニューを作成できます。

キャンペーンページや期間限定企画、特集ページなど、用途に応じた自由度の高いメニュー設計が可能です。

ストア構成や販売戦略に合わせて柔軟にカスタマイズできるため、標準的なナビゲーションでは表現しにくい導線も、簡単に実装できます。

■ メニューアイテムの表示形式を2種類から選べる！メニュー形状の設定項目と実際の表示例

メニューアイテムの表示形式は、2 種類のレイアウトから選択できます。ストアのデザインやブランドイメージに合わせて、最適な見た目を簡単に設定可能です。

細かなデザイン調整を行わなくても、ストアに自然に馴染むサークルメニューを実現できます。

■ ノーコードでデザインを自由にカスタマイズできる！デザインのカスタマイズ項目

アイコンの見た目や配置、表示形式などを管理画面から簡単にカスタマイズできます。HTML や CSS の知識は一切不要で、誰でも直感的に操作可能です。

モダンで洗練されたデザインのサークルメニューを、ストアの雰囲気に合わせて手軽に作成できます。

■ 1クリックでテーマに追加できる！アプリ管理画面とアプリブロックが追加されたテーマ編集画面

アプリをインストール後、テーマエディタからアプリブロックを追加するだけで、サークル型アイコンメニューをすぐにストアへ表示できます。

複雑な設定やコード編集は不要なため、初めてアプリを利用する方でも安心。導入の手間を抑えながら、ストアのナビゲーション強化をスムーズに実現できます。

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/