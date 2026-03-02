SMFL Helicoptersの誕生と新CEO就任のお知らせ

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

三井住友ファイナンス＆リース株式会社（代表取締役社長：今枝 哲郎、以下「SMFL」）は、傘下のヘリコプターリース事業子会社SMFL LCI Helicopters Limited（以下「旧SMFLH」）の商号を、SMFL Helicopters Limited（以下「SMFLH」）へ変更し、2025年5月に取得したMacquarie Rotorcraft Limited（以下「MRL」）と事業を統合して、新たな体制で営業を開始したことをお知らせします。SMFLHのCEOにはJohn Petkovic氏が就任予定※です。

SMFLは、2020年6月にLibra Groupの連結子会社であったLCI Investments Limited（以下「LCI」）と共同で、ヘリコプターオペレーティング・リースの事業会社である旧SMFLHを設立し、ヘリコプターリース事業に参入しました。2023年4月には、SMFLがLCIの株式35％を取得し、2社体制で欧州・アジア大洋州を中心に事業基盤を拡充し、緊急医療、探索救難、オフショア人員輸送など、社会インフラを支える分野において、事業を拡大してまいりました。また2025年3月には、 Macquarie Asset Management傘下のヘリコプターリース会社MRLの買収契約を締結し、2025年5月にMRLを取得いたしました。

2025年12月には、LCIが保有していた旧SMFLHの株式を全て取得し、旧SMFLHを完全子会社化しました。MRL買収について、英国競争・市場庁（CMA）による審査を経て、2025年11月に承認されたことを踏まえ、2026年3月から旧SMFLHとMRLの事業を統合するに至りました。

今回の事業統合により、SMFLHの保有・管理・発注機材数は約290機となります。LCIとMRLが有するヘリコプターリース事業の高い専門性および豊富な知見と、SMFLが持つ財務基盤・信用力を掛け合わせることにより、さらなる成長を目指します。今後も、緊急医療、探索救難、オフショア人員輸送用途などを中心とした機材ポートフォリオを構築し、地域を跨いだ機材配分や顧客提案力の高度化を進めていきます。

SMFLグループは、2030年に向けた中長期目標として、ヘリコプターリース業界におけるグローバル・リーディング・レッサーとなることを掲げています。事業統合の効果を着実に積み上げながら、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

【SMFLHブランドロゴ】

新たなブランドロゴは、3つの流れるようなヘリコプターの精密なブレードで構成されています。SMFL、旧LCI、旧MRLの3者が、協力し一つのチームとしてヘリコプターリース業界をリードする意思を表しています。

※各種要件充足後、2026年度第2四半期を目処に正式に就任予定

以上