タチカワブラインド、ハニカムスクリーン「ブレア」にスマホ操作・バッテリー仕様を追加

立川ブラインド工業株式会社（本社：東京都港区三田、資本金：44億7,500万円、代表取締役社長：池崎久也）は、ハニカムスクリーン「ブレア」をリニューアルし、2026年4月1日（水）より発売いたします。

■スマートホーム化の進展を背景に、電動ラインナップを拡充

近年、光熱費の高騰や省エネ意識の高まりから、窓まわり製品においても省エネ性能が高いアイテムが求められており、断熱性に優れたハニカムスクリーン「ブレア」は人気が高まっています。また、IoTの普及によりスマートホーム化が進展しており、住宅設備機器の遠隔操作や自動制御が広がっています。こうした背景を受け、このたびハニカムスクリーンの電動製品「ホームタコス ブレア」にスマホ操作とバッテリー仕様を拡充します。これにより、省エネとスマートな暮らしの両立を実現します。

■スマートフォン1つで叶える、省エネとスマートな暮らしの両立

電動製品「ホームタコスブレア」に新たにスマートフォンから操作できる「スマホ操作」を追加。専用アプリ「Home Link」を使った開閉操作が可能となりました。これにより、外出先からの遠隔操作やタイマー操作ができることに加え、家中の家電や住宅設備を一括管理でき、またGPSや気温と連動させた操作も実現。様々な生活シーンに合わせた制御が行えます。

また、バッテリー仕様を拡充し、新築住宅に加え、窓の近くに電源が確保できない分譲住宅や既存住宅やリフォームにも導入しやすい仕様となりました。バッテリー仕様が加わることで、配線レスで設置できるため、施工時の制約を軽減し、意匠性を損なわない納まりを実現します。

■トレンド感のある、部品色を4色追加で、細部まで統一された窓まわりへ

ハニカムスクリーン「ブレア」の部品色をリニューアル。トレンド感のあるマットホワイト、ライトグレー、ファインホワイト（木目調）、グレージュ（木目調）を追加し単色4色、木目調5色の全9色となり、生地や空間との調和を意識し、細部までこだわることで空間の完成度を高めます。

マットホワイト＜新色＞ライトグレー＜新色＞ダークブラウンブラックファインホワイト（木目調）＜新色＞ナチュラルブラウン（木目調）グレージュ（木目調）＜新色＞セピア（木目調）ダークブラウン（木目調）

ハニカムスクリーン「ブレア」デジタルカタログ：https://www.blind.co.jp/products/digital/details/hs