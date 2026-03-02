『マネーフォワード ME』の資産管理機能の一部が『三井住友銀行アプリ』および『三井住友カード Vpassアプリ』で利用可能に

株式会社マネーフォワード

マネーフォワードホーム株式会社は、お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』の資産管理機能の一部が、株式会社三井住友銀行が提供する『三井住友銀行アプリ』および三井住友カード株式会社が提供する『三井住友カード Vpassアプリ』で、2026年3月2日（月）より利用可能になったことをお知らせします。

■提供する機能について

『マネーフォワード ME』と、『三井住友銀行アプリ』および『三井住友カード Vpassアプリ』を連携することで、『マネーフォワード ME』の特長である「見える化」をもとにした、以下の機能をご利用いただけるようになります。

■各アプリにおけるユーザー体験について

＜三井住友銀行アプリおよび三井住友カード Vpassアプリ共通＞- 『マネーフォワード ME』に連携されている金融関連サービスの資産情報を口座一覧画面に表示する機能- クレジットカードのお支払い金額に対し、引落口座の残高が不足している場合のアラート機能

提供する機能により、ユーザーは各アプリで以下のような体験が可能になります。

＜三井住友銀行アプリ＞画像左：『三井住友銀行アプリ』トップ画面のイメージ／画像中央：『三井住友銀行アプリ』「お金を移す」機能のイメージ／画像右：『三井住友銀行アプリ』残高アラートのイメージ

『三井住友銀行アプリ』では、ユーザーの三井住友銀行の口座状況に加えて、『マネーフォワード ME』に連携している銀行・証券口座等の状況を確認できるようになります。そのため、複数の口座状況を確認するために複数のアプリを行き来する手間を省き、1つの画面で「どこの口座に、いくらあるか」をスムーズに把握することが可能です。

また、三井住友銀行アプリの「お金を移す」機能の利用時にも、複数の口座状況が見渡せることから、直感的な操作で資金を移動させることができます。たとえば、クレジットカードのお支払い金額に対して、銀行口座の残高が足りない時でも、アラートを確認したあとにシームレスに資金を移動させ、安心してお支払いに備えることができます。

＜三井住友カード Vpassアプリ＞

『三井住友カード Vpassアプリ』では、クレジットカードの支払予定額と、銀行口座の残高を確認でき、残高が不足しそうな場合には口座画面でアラートが表示されます。また、通販やネットスーパーなどの利用状況も確認可能です。お買い物などの利用額と銀行口座の残高をセットで把握できることで、クレジットカードの引き落としに向けた準備をサポートし、日々のキャッシュレス決済を安心して利用できます。

■『マネーフォワード ME』と両アプリの連携方法(※1)について

＜三井住友銀行アプリとの連携方法＞画像：『三井住友カード Vpassアプリ』残高不足アラートのイメージ

1：『三井住友銀行アプリ』ホーム画面より、『マネーフォワード ME』と「連携する」ボタンをタップ

2：各種規約に同意の上、「SMBC ID」と『マネーフォワード ME』を連携

＜三井住友カード Vpassアプリとの連携方法＞

1：『三井住友カード Vpassアプリ』ホーム画面より「お支払い口座を表示する」をタップ

2：各種規約に同意の上、「SMBC ID」と『マネーフォワード ME』を連携

※1：『三井住友銀行アプリ』および『三井住友カード Vpassアプリ』の両アプリを利用されている場合、いずれかのアプリで「マネーフォワード ME」と連携すると、自動で両アプリの『マネーフォワード ME』との連携が完了します。なお、連携にはSMBC IDへの登録が必要です。

■本取り組みの背景

本取り組みは、2024年7月に発表した資本業務提携※2に基づくものです。銀行・クレジットカードの、お金を「貯める」「使う」といった領域に、お金の「見える化」が繋がることで、家計・資産管理が「記録をつける」だけのものではなく、日々の暮らしをスムーズにするために重要な指標・判断材料に変わる大きな一歩と捉えています。今後も、ユーザーの皆さまに寄り添い、日々の暮らしがより便利に、豊かになる「オープンなお金のプラットフォーム」の実現を目指してまいります。

※2：2024年7月17日公開 プレスリリース「マネーフォワードと三井住友カード、個人向け事業における資本業務提携に関する基本合意書の締結について(https://corp.moneyforward.com/news/release/corp/20240717-mf-press/)」

■『三井住友銀行アプリ』および『三井住友カード Vpassアプリ』について

＜三井住友銀行アプリ＞

・運営法人：株式会社三井住友銀行

・所在地 ：東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

・代表者 ：頭取 CEO 福留 朗裕

・事業内容：銀行業

・URL ：https://www.smbc.co.jp/

・サービス詳細：インターネットバンキング（SMBCダイレクト）の一部機能を簡単にご利用いただけるアプリ。指紋や顔認証でかんたん、安心にログインでき、24時間いつでも残高・入出金明細の確認が可能。銀行やATMに行かなくても、スムーズな操作で振込等のお手続が可能。

＜三井住友カード Vpassアプリ＞

・運営法人：三井住友カード株式会社

・所在地 ：東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル

・代表者 ：代表取締役 社長執行役員 CEO 大西 幸彦

・事業内容：クレジットカード業務、デビットカード・プリペイドカード・その他決済業務、ローン業務、保証業務、信販業務、トランザクション業務、その他付随業務

・URL ：https://www.smbc-card.com/index.jsp

・サービス詳細：クレジットカード等のご利用状況や、ポイント、お支払い口座の残高確認が可能。また、使いすぎ防止や不正利用察知のためのアプリ通知機能等、安心・安全機能も搭載。

■お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』について

『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行や証券会社の口座・クレジットカードなどを自動でまとめ、家計簿を自動作成します。家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。

・サービスURL：https://moneyforward.com/me

■マネーフォワードホーム株式会社について

名称 ：マネーフォワードホーム株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 金坂 直哉

設立 ：2024年8月

事業内容：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供

URL ：https://corp.hm.moneyforward.com/

主要サービス：

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/me

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。