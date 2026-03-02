日本盛公認◎アンバサダー制度を発足および 新規アンバサダー募集開始のお知らせ

日本盛株式会社

日本盛株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：森本 太郎）は、2026年3月2日（月）より、日本酒をきっかけに人と人がつながり、その魅力や文化が自然と広がっていく未来を目指し、日本盛公認のアンバサダー制度を発足いたします。合わせて新規アンバサダーの募集を開始いたしました。本制度は、日本酒を愛するアンバサダーの皆様と日本盛が力を合わせ、長年、厳しい状況が続いている日本酒業界を、盛り上げていくことを目的とした取り組みです。オフラインイベントやオンライン座談会などで知識や交流を深めるほか、商品モニターや新商品の先行案内、共同開発など、多様な活動を展開いたします。本制度を通じて、企業とお客様の垣根を越えた共創の輪を広げ、日本酒業界の活性化を目指します。

■日本盛公認◎アンバサダーとは

2025年8月 交流イベント@大阪2025年4月 交流イベント@北海道

日本盛とともに日本酒の魅力や楽しみ方を発信し、日本酒業界を盛り上げる“共感の発信者”です。日本の伝統に根ざした日本酒文化そのものを理解し、日本酒の美味しさや、面白さを自らの言葉で伝えていただくことを重視しています。企業だけでは届けきれない“リアルな日本酒の楽しみ方”や“飲む人の声”を起点に、アンバサダーの自由な発想と日本盛の知見を掛け合わせることで、新しい日本酒の魅力を共に創り出していくことを目指します。

■担当者からアンバサダーへの応募を検討されている皆様へ

「SNSなどで日本酒の話題を発信しても反応が少なく、“好き”という気持ちをどう伝えれば届くのか悩む場面が多くありました。そんな中、一昨年から継続的に実施してきたオフラインでの交流イベントを通じて、お客様と直接つながる機会を設けた際、オンラインでは実感しにくかった日本酒への愛やコミュニティの力を肌で感じたことが、この制度を立ち上げるきっかけとなりました。業界の現状を変えたいという使命感と、同じ気持ちを持つ仲間とつながりたいという願い、その両方が出発点です。特別な知識や経験は必要ありません。日本酒を心から楽しみ、周囲と“好き”を共有したい方に参加していただければ嬉しく思います。」

（広報担当 大北幸余）

■活動内容

広報担当 大北幸余

アンバサダーには、日本酒の魅力を日常の中から発信しながら、日本盛と共創する様々な活動にご参加いただきます。

【主な活動内容】・SNS投稿（月1回程度）

晩酌シーンの紹介、飲み方アレンジ、おつまみとのペアリング提案、季節行事と

の組み合わせなど、日常の中で日本酒を楽しむ様子を自由な表現で発信

していただきます。

・モニター体験

当社の主力商品をはじめ、新商品や限定企画の商品などをモニターとして

試飲いただき、商品についての評価やご意見をご提出いただきます。寄せられ

た声は、今後の商品開発や品質改善に活用いたします。

・イベントへの参加

年に数回開催予定の交流イベントやアンバサダー限定イベント、オンライン

座談会、蔵見学ツアーなど日本酒への理解を深める機会とアンバサダー同士

の交流の場にご参加いただけます。

・商品開発への参加（共同企画）

開発段階の商品に対して、アンケートや意見交換を通じて当社の商品づくり

に参加いただく機会があります。パッケージデザイン、フレーバー提案など、

ブランドづくりの一端を担っていただきます。

■募集要項

アンバサダーは下記の条件を満たし、本制度の趣旨をご理解のうえご参加いただける方を募集いたします。

応募資格：以下のいずれにも該当する方のみご応募いただけます。

・20歳以上の方（学生可）

・InstagramまたはXのアカウントをお持ちの方（公開設定に限る）

・月1回程度のSNS発信およびアンバサダー活動にご協力いただける方

・日本盛公認◎アンバサダーの活動趣旨にご賛同いただける方

応募条件：以下に該当するような方を歓迎します。

・日本酒や日本盛の商品に関心をお持ちの方

・活動を前向きに楽しめる方

・ご自身の言葉で日本酒の魅力を伝えたいとお考えの方

・日本酒の魅力を周囲と分かち合い広げていきたい方

応募期間：2026年3月2日（月）～3月31日（火）23：59

募集人数：100名

任期 ：1年間（予定）

応募方法：専用応募フォームよりお申し込みください

【 https://business.form-mailer.jp/fms/21dbbe15313519 】

選考方法：専用応募フォーム記載内容をもとに選考のうえ決定いたします

結果発表：2026年4月15日（水）頃、メールまたはSNSのダイレクトメールにてご連絡いたします

参加費 ：無料

■アンバサダー特典

【専用応募フォーム】

アンバサダーの皆さまには、日本盛公認◎アンバサダーとして活動いただく証として、下記の特典をご用意しております。

【主な特典】

・日本盛公式アプリにて「認定証」の付与

・アンバサダーグッズの提供

・新商品などの先行案内

・商品開発やプロジェクト企画への参加機会

・公式媒体（公式サイト・SNS等）での活動紹介

■連絡方法・運営体制について

日本盛公認◎アンバサダー制度は、日本盛株式会社内に設置された事務局により統括・運営し、適切な管理体制のもとで実施いたします。活動開始後の情報共有および運営連絡は、主にアンバサダー専用の公式SNSアカウントを通じて行います。

【日本盛公式アンバサダー専用連絡アカウント】

日本盛公認◎アンバサダー

instagram / X 共通ID：@sakari_amb

※非公開運用（当選者のみ参加）

※相互フォロー必須

活動に関するお知らせや商品情報など、本アカウントを通じて実施予定です。

■アンバサダー活動予定

下記のスケジュールにて運営を予定しております。

・2026年3月 アンバサダー募集開始／選考

・2026年4月頃 アンバサダー活動説明会/商品説明会（WEB）

・2026年7月頃 アンバサダー交流会

・2026年9月頃 商品説明会（WEB）

※スケジュールは変更となる場合があります。詳細は当選者へ別途ご案内いたします。

■「日本盛公認◎アンバサダー」公式ページ公開

公式ページでは、活動報告や、メディア掲載記事の紹介など、さまざまなコンテンツで「アンバサダー」の活動を紹介します。

URL： https://sakarionline.net/ambassador