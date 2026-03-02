「令和7年度延岡ITカレッジ」修了式を開催しました

株式会社brinity

株式会社brinity（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：有江 和文）は、延岡市が主催する「令和7年度 延岡ITカレッジ」の運営を担い、令和8年2月28日（土）に修了式を開催しました。事業者コース・キャリアアップコース・学生コースの3コースにわたり、合計40名が約5か月間の研修を修了しました。

■ 修了式の内容

修了式では、三浦久知市長による祝辞、講師代表祝辞に続き、修了証書の授与が行われました。受講生代表によるあいさつの後、各コース代表1チームずつによる成果発表会、そして全修了生による記念撮影が執り行われました。

株式会社brinityからは、代表取締役社長・有江和文、地域DX推進部部長・入江学、研修講師を務めた上福元俊一・高橋優衣が出席し、修了生の門出を祝いました。

延岡市長 三浦久知様 祝辞より

「事業者コースの皆様においては、今回の研修を機に、ご自身のスキルアップを図り、また事業所においてさらにご活躍いただけたらと思っております。キャリアアップコースの皆様においては、成果発表においても、講師の皆様から素晴らしい成果を得られたと高い評価をいただいたと聞いております。そして学生コースの皆様は、学校・学年の垣根を越えて様々な学びをしていただいたのではないかと思っております。引き続きご自身たちの未来の夢に向かって、この学んだスキルを磨いていただけたらと思っております。

延岡市としましては、引き続きこのような市民の皆様、事業者の皆様のITスキルの向上と、市としてもデジタル化をしっかりと進めていく中で、延岡をさらに成長させていきたいと思っております。」

株式会社brinity 代表取締役社長 有江 和文 挨拶より

「今回のカリキュラムでは、普通の学校で学ぶような座学の学問だけではなく、実際に世の中に出たときにどのような視点で物事を捉えて、デジタルテクノロジーを使ってどのように解決をしていくか、そのような観点を置きながら教材制作などをやらせていただきました。

事業者コースの皆様は各社からの業務課題をお持ちいただいた上で、このような形で解決したいという要件・要望を出していただき、それをキャリアアップコースの皆様が実際にそのお仕事を受託して、システム仕様に起こし開発していく、といったロールプレイをやらせていただきました。その動き方・働き方は世の中に出てからも共通することであり、これを体験できたというところは非常に価値があるのではないかと思っております。

また、学生コースにつきましては、各チームの発表を見て、皆様のプレゼンテーションが非常に上手だと大変感心しました。少し違う目線で延岡市の課題を捉えて、データを分析することによって示唆を出し、提案につなげていくという一連の活動が、どのチームも非常によくできていたと思っております。

今回の延岡ITカレッジで修了いただいたコースの修了生は合計40名となります。延岡ITカレッジは4年目に入っており、累計で約250名の修了生が輩出されたと伺っております。弊社としても、デジタルを活用した仕事ができる魅力ある延岡市の実現に、引き続き皆様と関係を持ちながら一緒に活性化させていただきたいと思っております。」

■ 受講生代表あいさつ

修了式では、キャリアアップコース修了生を代表して、甲斐 茜氏が答辞を述べました。

「特にコース終盤では、事業者コースの受講生とチームを組み、実際の企業課題の解決に向けた連携プロジェクトに挑戦しました。発注者として事業者コースから提出された提案依頼書に対し、受注者として開発に取り組むという一連のプロセスは、ここ延岡ITカレッジだからこそ味わえたものであり、チームで具体的な解決策を模索する過程で、多くの気づきを得るとともに、自分自身の成長を実感することができました。

受講前は、果たして自分がデジタル人材として成長できるのか、不安を感じることもありましたが、今では確かな自信を持ち、新たな一歩を踏み出すことができます 。

この「延岡ITカレッジ」で学んだ知識・技術を生かし、自身の新たなキャリアアップのため、また、延岡市のデジタル化に貢献できる人材となるべく、今後も引き続き、学び続けていく所存です。」

■ 延岡ITカレッジとは

「延岡ITカレッジ」は、延岡市が主催・株式会社brinityが運営するデジタル人材育成事業です。令和7年度は3つのコースを展開し、令和7年10月の開講式から令和8年2月まで約5か月間にわたって研修を実施。「長期的なデジタル人材の進化へ追従できる、デジタル技術の基礎知識の習得」を到達目標に掲げ、原則対面形式でプログラムを展開しました。

■ 各コースのプログラム概要と修了者数

学生コース｜修了者：13名（高校生・大学生対象）

市内の高校生・大学生を対象に、高校教育の「情報I・II」との連携を意識しながら、実践的なデータサイエンス・AI活用スキルを習得するカリキュラムを全10回にわたって実施しました。

- Pythonプログラミング（Google Colab、Pandas、データ可視化）- 機械学習入門（scikit-learnを用いたモデル構築）- 生成AI活用（プロンプトエンジニアリング、AI倫理）- 地域IT企業訪問（職場見学・業務体験・社員との対話）- 最終プロジェクト演習・成果発表会事業者コース｜修了者：16名（市内企業従業員対象）

DX推進を目指す市内企業の従業員を対象に、全11回のプログラムを実施。生成AIのビジネス活用、プロジェクトマネジメント、DX先進企業視察などを通じて、社内DX推進の中核となる人材育成を行いました。

キャリアアップコース｜修了者：11名（就職希望者対象）

市内企業へのIT職就職を目指す方を対象に、HTML/CSS・JavaScript・Python等のWeb開発技術を体系的に習得。さらにGoogle AppSheetを活用したローコード・ノーコードによるアプリ開発に取り組み、プログラミングの知識を実務に活かす実践力を養いました。事業者コースとの合同OJT型演習では、実在企業から提出された提案依頼書（RFP）に対し受注者として開発に挑む、実務さながらの経験を積み重ねました。

■ 成果発表会：各コース代表チームの発表内容

修了式後の成果発表会では、各コースを代表するチームが約5か月間の研修成果を発表しました。

事業者コース・キャリアアップコース合同発表

「防災意識の向上～浸水想定アプリ開発」

(株)D's DRONE（大野氏）× キャリアアップコース（丸山氏・黒木氏・佐保氏）

3次元測量を専門とする(株)D's DRONEが抱えていた「蓄積した測量データをアプリに落とし込むスキルがない」という課題に、キャリアアップコースの受講生3名が開発パートナーとして挑みました。

市民の現在地に対して水位条件ごとの危険度と行動指針を即時に返す「意思決定支援ロジック」 を搭載した浸水想定アプリのPoC（概念実証）を、Google AppSheet を活用して開発。延岡市が提供する既存のハザードマップでは伝わりにくかった「自分ごと」としての防災意識を高める仕組みを実現しました。

今後は河川水位APIとのリアルタイム連携やWebGISへの拡張を見据えており、実用的な防災行動支援ツールへの発展が期待されます。

学生コース発表

「延岡市の人口減少・若者流出の分析と移住促進の提案」

チーム「延岡を愛でるーズ」（吉田悠真氏・熊本悠人氏・日高美柚氏）

延岡市の深刻な人口減少と若者の市外流出をテーマに、Python・Google Colab・Gemini を活用したデータ分析に取り組みました。

第2期延岡市人口ビジョンや独自アンケート結果を分析した結果、回答者21名中17名（約81%）が「進学先が県外にあるため延岡を離れる」 と回答し、1980～2015年の間に生産年齢人口が9%減少・老年人口が22%増加という実態を客観的なデータで明らかにしました。

この分析をもとに、１.駅前商店街の活性化、２.娯楽・複合施設の誘致、３.旭化成など地域産業・自然アクティビティのSNS・動画を通じたPR強化という3つの提案を発表。「若者と高齢者が手を取り合い、誰もが住みたくなる延岡」の実現を目指した力強いメッセージで締め括られました。

■ 本事業の特長

１. OJT型研修モデルの導入

求職者が市内事業者の実在する経営課題に開発パートナーとして取り組む「OJT型研修」を採用。受講生は実務経験・開発実績を得ながら、事業者はDX試作品を低リスクで獲得するという、双方にメリットのある仕組みを実現しました。

２. 国際標準「オープンバッジ」の授与

修了要件（出席率・レポート提出・最終成果物・ルーブリック評価）を達成した受講生に対し、延岡市からデジタル証明書「オープンバッジ」が授与されました。オープンバッジは世界共通の国際標準規格に沿って発行されるデジタル資格証明であり、個人専用のウォレットで一元管理、SNSでの共有も可能です。

３. 宮崎県デジタル人財育成コンソーシアムとの連携

県全体のデジタル人材育成の取組とも連携し、地域全体のDX推進を後押しする体制のもとで研修を実施しました。

■ 延岡市・株式会社brinityのデジタル人材育成への取組

株式会社brinityは、延岡ITカレッジ4年間のうち3年間の運営を担い、地域のデジタル化を支える人材育成サイクルの構築に継続的に取り組んでいます。令和7年度は全3コースを一貫して運営し、事業者・求職者・学生それぞれのニーズに応えた体系的なデジタル人材育成プログラムを提供しました。令和7年度までの延岡ITカレッジ累計修了生は約250名に上り、今回修了した40名が延岡市の産業を支えるデジタル人材として地域で活躍することを心より期待しています。

