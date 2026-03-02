【LAUTREAMONT(ロートレアモン)】博多阪急店、3月4日(水)ニューオープン！春の新作を取り揃えノベルティーもご用意。
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「LAUTREAMONT(ロートレアモン)」は、2026年3月4日（水）博多阪急店にニューオープンいたします。オープンを記念して、LAUTREAMONTの定価商品を1点以上お買い上げいただいた方には先着順でノベルティプレゼントの特典もございます。
※数量限定の為、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
LAUTREAMONT(ロートレアモン)について
様々な場所で活躍する女性たちが、どんなシーンにおいても“自分らしく” 輝くことができる、そして変化に富んだ全ての女性の人生にそっと寄り添い、シンプルながらも、女性が一番美しく見えるデザインやカラーにこだわり、時代の雰囲気、大人が持つべき品格も持ち合わせている…。それが「ロートレアモン」です。
JACKET35,200円 / PANTS20,900円
BLOUSE18,700円
オリジナルノベルティ
オープンを記念して、LAUTREAMONTの定価商品を1点以上お買い上げいただいた方に、オリジナルトートバッグのノベルティをご用意しております。（数量限定の先着順）
店舗情報
博多阪急店
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１ 5階
☎ 070-7158-3550
販売について
▶LAUTREAMONT 公式オンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/lautreamont
▶JAVA CORPORATION 公式オンラインストア 「 J Lounge 」
https://www.j-lounge.jp/
ブランドオフィシャルメディアについて
▶LAUTREAMONT ブランドサイト : https://lautreamont-official.com/
▶LAUTREAMONT 公式Instagram : https://www.instagram.com/lautreamont_insta/?hl=ja
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ
ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開