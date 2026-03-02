カンデオホテルズが贈る、3月7日(土)「サウナの日」限定の極上の“ととのう”2大特典 「CANDEO SAUNA DAY 2026」

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：穂積 輝明）は、カンデオホテルズ対象施設※にて、2026年3月7日（土）の「サウナの日」にあわせ、「CANDEO SAUNA DAY 2026」を開催いたします。当日は対象施設のスカイスパをビジター利用いただいたお客様へ、日本サウナ・スパ協会 推奨飲料「イオンウォーター」を数量限定でプレゼントいたします。さらに、次回以降のご利用時にお使いいただける平日限定200円OFFクーポンも配布いたします。

＊菊陽熊本空港、大津熊本空港、茅野、半田、佐野、亀山、奈良橿原、松山大街道、大阪岸辺、長崎新地中華街、南海和歌山、熊本新市街、福山、福岡天神、大宮、宇都宮、広島八丁堀、神戸トアロード、大阪枚方

＊お一人様1本までとさせていただきます。数量限定につき、なくなり次第終了となります。

本企画は、年に一度の「サウナの日」だからこそ、サウナを日常的に楽しまれている方はもちろん、これから体験してみたいという方にも、最上階に広がる「天空のスカイスパ」で、いつも以上の“ととのい”をご体感いただきたいという想いから開催する運びとなりました。

今後も、さらに多くのお客様にカンデオホテルズを快適にご利用いただける様々なプランやキャンペーンを企画してまいります。

この機会にぜひ、カンデオホテルズのスカイスパとサウナで、心身を解きほぐす特別なひとときをお楽しみください。

「CANDEO SAUNA DAY 2026」について

イベント名：CANDEO SAUNA DAY 2026

開催日 ：2026年3月7日（土）6:00～23:00 ※11:00～15:00はご利用いただけません。

内容 ：当日、カンデオホテルズのスパをビジター利用いただいたお客様へ、日本サウナ・スパ協

会推奨飲料「イオンウォーター」を無料プレゼント。また、ご来館時に次回以降ご使用い

ただける200円OFFクーポン※を配布。

※有効期限は2026年3月31日（火）まで

※スパ会員様ご本人様のみご利用可能

対象施設 ：カンデオホテルズ菊陽熊本空港、カンデオホテルズ大津熊本空港、カンデオホテルズ茅野、カンデオホテルズ半田、カンデオホテルズ佐野、カンデオホテルズ亀山、カンデオホテルズ奈良橿原、カンデオホテルズ松山大街道、カンデオホテルズ大阪岸辺、カンデオホテルズ長崎新地中華街、カンデオホテルズ南海和歌山、カンデオホテルズ熊本新市街、カンデオホテルズ福山、カンデオホテルズ福岡天神、カンデオホテルズ大宮、カンデオホテルズ宇都宮、カンデオホテルズ広島八丁堀、カンデオホテルズ神戸トアロード、カンデオホテルズ大阪枚方

カンデオホテルズを象徴する「天空のスカイスパ」

カンデオホテルズではホテル業界で唯一、開発型の全施設※に最上階の露天風呂（天空のスカイスパ）を完備しています。※カンデオホテルズ上野公園を除く

カンデオホテルズはスカイスパに多くのこだわりを持っており、内風呂は開放感のある非日常的な空間で、のんびり入浴できます。また、多くの施設で男性サウナにはドライサウナ、女性サウナにはミストサウナを設置していますが、近年のサウナブームの高まりと多様化するお客様のニーズにお応えするため、熊本新市街、宇都宮以降の新規開業施設では男女ともにオートロウリュ形式のサウナを導入しております。

スカイスパにご用意している、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、そしてフェイスケア製品はカンデオホテルズオリジナルのオーガニック製品を使用しております。シャンプー、コンディショナーはフローラルをベースとした華やかな香りに、ボディウォッシュは爽やかなハーバルの香りです。フェイスケア製品は、爽やかな使い心地と柑橘系の香りが特徴です。その他、スカイスパを快適に楽しんでいただくためのアメニティも充実しています。

■カンデオホテルズチェーンについて

カンデオホテルズのコンセプトは、“世界で唯一の4つ星ホテル”です。それは単に高級な5つ星ホテルと手軽な３つ星ホテルの中間に位置することを意味しません。

上質さと使いやすさを両立しながら、その両方を兼ね備えることで、今までのホテルではかなえられなかった感動を創造すること。私たちは、“世界で唯一の4つ星ホテル”というコンセプトに、唯一無二の体験価値をお届けする誇りと想いを込めています。また、ラテン語の「光り輝く」に由来する名を持つCANDEO HOTELSは、滞在されるお客様がより光り輝くために存在します。

■会社概要

■株式会社 カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント

【住所】東京都港区新橋4丁目5番1号 アーバン新橋ビル7階

【代表】代表取締役会長兼社長 穂積 輝明 (ほづみ てるあき)

【設立】2005年 【従業員数】571名

【URL】https://www.candeohotels.com/

【資本金】1億円

【事業内容】ホテル運営

■現在全国28店舗展開

■顧客満足度ランキングで第1位獲得

日経ビジネス誌が実施した顧客満足度ランキングで2012年・2017年に第1位を獲得

■「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」

『ダイヤモンド経営者倶楽部』が発表した年間最優秀賞の「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」を受賞

■ギネス世界記録を保持

2024年7月、カンデオホテルズ大阪ザ・タワーのインフィニティ露天風呂が、「建造物内の最も高層階にあるインフィニティ露天風呂/ Highest outdoor infinity public bath in a building」として、ギネス世界記録に認定