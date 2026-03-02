千葉県成田市のアウトドアホテル「THE FARM スロウマウンテン成田」にEV急速充電器「FLASH」を導入。3月1日（日）より稼働開始

テンフィールズファクトリー株式会社

テンフィールズファクトリー株式会社（本社：京都府相楽郡精華町、代表取締役：市川 裕、以下「当社」）は、株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(本社：千葉県市川市、代表取締役：泉澤 摩利雄) が運営するアウトドアホテル「THE FARM スロウマウンテン成田（千葉県成田市）」にて、EV急速充電器「FLASH」の設置を完了し、3月1日（日）より本格稼働を開始したことをお知らせいたします。

■自然と調和する「スロウマウンテン成田」でのEV充電

千葉県成田市にある「THE FARM スロウマウンテン成田」は、約5万平方メートル の自然に囲まれ

たアウトドアホテルです。

アウトドアの開放感と、ホテルの快適さをあわせ持ち、気軽に自然の中で過ごせる滞在

を楽しめます。

同施設は都心から車で約70分というアクセスの良さが魅力ですが、EV（電気自動車）を利用して来場されるお客様にとって「目的地（宿泊先）での充電インフラ」は、安心して旅行を楽しむための重要な要素です。

豊かな自然を体感するアウトドアホテルと、環境に優しいゼロエミッション車両であるEVは非常に親和性が高く、今回の「FLASH」導入により、宿泊中やアクティビティを満喫している合間に急速充電を行うことが可能となりました。移動に伴う充電不安を解消し、より上質でサステナブルなリゾート体験を提供いたします。

■設置するEV急速充電器「FLASH」について

今回導入された「FLASH」は、高出力で短時間充電を可能にする急速充電器です。

日本国内で流通するほぼすべてのEV充電に対応する、CHAdeMO規格とTESLA規格（NACS）の2つの充電ケーブルを標準搭載しており、アダプターなしでスムーズに充電が可能です。

また、事前の専用アプリ登録や会員登録が不要な「非会員制」を採用しており、クレジットカードや各種QRコード決済でその場ですぐに利用可能です。普段EVに乗り慣れていないレンタカー利用の観光客や、初めて施設を訪れたお客様でも、手軽に利用できる利便性の高さが特徴です。

■施設および設置概要

施設名： THE FARM スロウマウンテン成田

所在地： 〒287-0222 千葉県成田市前林818

運営会社： 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア（ https://www.cvs-bayarea.co.jp/ ）

客室数：コテージ20室、グランピングテント20室、合計40室

施設サイト： https://slowmountain-narita.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/slowmountain_narita/

交通アクセス：東関東自動車道/成田ICから約13分

稼働開始日： 3月1日（日）

導入機種： EV急速充電器「FLASH」（CHAdeMO規格・NACS規格対応、240kWモデル）

充電単価：44円

■運営会社紹介

「THE FARM スロウマウンテン成田」の運営元である、

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリアは、千葉・東京でホテル事業や

コンビニエンスストア事業を展開する、東証スタンダード上場企業です。

企業理念を「生活のなかで彩りを感じて頂く、新しいサービスを発見し、

創造し、提供する。」とし、人々の生活に密着し、より豊かで

便利な生活を支援する様々なサービスを展開しています。

近年では、子会社を含めたグループとしての中期経営計画を発表。

地球環境への配慮や地産地消の取り組みにも注力し、さらなる

事業成長を目指している。

当社は今後も、全国の商業施設や観光地、宿泊施設と連携し、

目的地での充電インフラを拡充することで、すべてのEVユーザーが

どこでも不安なく移動できる社会の実現に貢献してまいります。