パーソナルAIエージェント「SyncMe」パイロット版のモニター募集を開始

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、新しいパーソナルAIエージェント「SyncMe」（読み：シンクミー）」のパイロット版を、2026年春ごろからモニター向けに先行公開します。パイロット版をご利用いただくモニターは2026年3月2日（月）から募集を開始し、先行公開期間にモニターの皆さまからいただいたご意見・ご感想をもとにサービス改善を行い、2026年夏ごろにすべてのお客さまに

「SyncMe」のサービス提供を開始します。

「SyncMe」は、お客さま一人一人の価値観や感性に関する傾向を理解し、「あなたに寄り添うパートナー」として雑談や相談をはじめとした日常的なコミュニケーションを提供するパーソナルAIエージェントです。

2026年春ごろの先行公開時点における「SyncMe」の主な特長は以下のとおりです。



＜「SyncMe」の主な特長＞

１． dアカウントに紐づくユーザー情報を活用したパーソナライズ

dアカウントに蓄積されたユーザー情報を分析し、お客さまの価値観や性格に関する傾向を推定。

その結果を活用し、サービス利用開始時から一人一人に最適な応答を考え回答します。また、対

話によりお客さまの理解がさらに深まっていくため、使えば使うほど、パーソナライズが進みま

す。

２． 「＃今のワタシ診断」によるプロファイリング

お客さまが撮影した20枚の写真を分析し、言語化しにくい感性や好みに関する傾向を推定しま

す。これらの推定結果を前述のdアカウントに蓄積されたユーザー情報と組み合わせることで、

お客さまの特性をプロファイリングします。診断結果はその後の提案や対話での応答に反映され

ます。

３． 2体のキャラクターによる対話型インターフェース

イラストレーターのにしだあつこさんのデザインによる2体のキャラクターを採用し、実用性と

親しみやすさを両立させました。お客さまとの対話は「ワラピィ」が担い、「ヨミドーリ」がバ

ックグラウンドで情報を収集し連携します。「ワラピィ」との対話により「SyncMe」はお客さ

まをより深く理解します。

４． あんしん・安全への取り組み

「SyncMe」では、暴力的・差別的など有害な文章を出力することを防ぐ、ドコモ独自のガードレ

ール機能を搭載しています。あわせてドコモが培ってきたセキュリティ基準のもとで厳格な情報

管理を行うことで、あんしん・安全な環境でご利用になれます。

ドコモでは2026年3月2日（月）から「SyncMe」パイロット版のモニターを募集します。モニターの皆さまには、「SyncMe」を実際の生活シーンでご利用いただき、「サービスを共に磨き上げるパートナー」としてご参加、ご意見をいただく予定です。「SyncMe」モニター募集の詳細については、別紙2をご確認ください。

ドコモは、「SyncMe」がお客さま一人一人と寄り添う日常のパートナーとして価値のある存在となれるよう、サービス向上に努めてまいります。

※画像はイメージです。

※「SyncMe」はNTTドコモの商標または登録商標です。

別紙1 パーソナルAIエージェント「SyncMe」の概要

１． サービス名称

SyncMe（読み：シンクミ―）

２． サービスロゴ

４． キャラクター

ワラピィ

ピースタウンの住人。美味しいものが大好きで友達もたくさんいる陽気な子。ちょっぴりポンコツで方向音痴だけど、グルメリサーチは大得意！命の恩人であるユーザーへの恩返しをしながらハッピーエネルギーを集める。

ヨミドーリ

ピースタウンの住人。分析や考察が好きなインテリさん

やや気難しいところがあり、友達はワラピィだけだったりする。ユーザーとはビジネスライクな関係性。

５． キャラクターデザイン

にしだあつこ（イラストレーター）

【プロフィール】

ピカチュウなど、さまざまなポケモンのデザインに携わる。

ゲーム、カードイラスト、企業キャラクターなど、様々なジャンルでもイラストやデザインを手がける。

現在フリーで活躍中のグラフィックデザイナー イラストレーター

【メッセージ】

「一番近くで、応援する存在になれたらいいな！

そんな想いを込めて、デザインしました。

画面を覗けば、いつでも笑顔で待つワラピィとヨミドーリ。

日常のパートナーとして、これから先も、そばに置いていただけたら嬉しいです。」

別紙２ 先行モニター募集の概要

2026年夏ごろのサービス提供開始に向けて、サービスの先行利用にご協力いただける先行モニターを募集します。先行モニターの利用を通じて得られるご意見・ご感想は、「SyncMe」のサービス品質向上に活用します。

１． 募集概要

応募期間中にご応募いただいた方の中から5,000人を上限として先行モニターにご参加いただき

ます。当選者にはご登録いただいたメールアドレス宛に当選メールをご送付いたします。先行モ

ニターの参加は3回のアンケートへのご回答が条件となり、すべてのアンケートにご回答いただ

いた方にはもれなくdポイント（期間・用途限定）1,000ポイントを進呈します。

その他にも応募条件※1がございます。詳細については募集サイトにてご確認ください。



２． 応募方法

（１）募集サイトへアクセス

https://ssw.web.docomo.ne.jp/aiag/

（２）募集要項をご確認後、「今すぐ応募する」ボタンを押下して必要事項を入力して送信

３． 応募期間

2026年3月2日（月）午後4時00分～終了日未定

４． 当選発表

後日当選者宛てに当選メールが届きますのでアプリをインストールすることでご利用いただけま

す※2。

※1 その他の応募条件は以下のとおりです。

・応募時点で18歳以上であること。

・dアカウントを保有していること。（ビジネスdアカウントは対象外、ドコモ回線契約以外でも利用可能）

・AppleアカウントまたはGoogleアカウントを保有していること。

・AndroidOS 13以上または iOS 16.3以上のスマートフォンを利用していること。

・「SyncMe」アプリのインストールおよび設定を自身で行えること。

・モニター期間中、日常的に「SyncMe」アプリを利用できること。

・モニターに関するアンケート（全3回程度）に協力できること。

・以下2点の謝礼条件に同意できること。

１. アンケート回答などの活動実績がない場合、dポイントは付与対象外となります。

２. dポイントの付与は2026年7月以降に一括で実施されます。

※2 「SyncMe」アプリのご利用はdアカウントでのログインが必要です。