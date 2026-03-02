株式会社ＢＴＭ

株式会社BTM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：田口 雅教、以下 BTM）の子会社である、株式会社クエスト・システム・デザイン（代表取締役：田口 雅教、以下「QSD」）は、2026年3月、仙台支店を開設しました。

■開設の背景

東北地方最大の都市である仙台には、東北を地盤とする企業の本社や、大企業の東北における中心拠点が数多く存在します。他地方と同様これらの企業においてもDXニーズやその一端としての基幹システム刷新ニーズが高まってきており、山形を中心にシステム開発やSES事業を行ってきたQSDにとって大きなビジネスチャンスとなっております。

この度、新たに仙台に拠点を設けることで、潜在顧客であるそれらの企業へのアプローチは勿論のこと、同エリアでシステム開発等を行う企業とも連携を密にし、より多くの案件獲得を目指します。

また、親会社であるBTMの仙台ラボへの同居となるため、開発面、営業面でシナジーが生まれることを期待しています。

■今後の展開

東北地方最大の都市である仙台に拠点を設けることで、１.エリア内IT企業ネットワークの強化２.市外や他県まで含めたエンジニア採用の加速３.それらをテコにしての東北地方全体のDX推進を図っていく所存です。

■仙台支店概要

所在地 ： 〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町9-15

アクセス ： 仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分

開設時期 ： 2026年3月

【株式会社BTM】

代表：代表取締役社長兼CEO 田口 雅教

設立：2011年8月

事業内容：DX推進事業

本社：東京都渋谷区神泉町９番１号 Daiwa 渋谷神泉ビル２階

URL：https://www.b-tm.co.jp/

「日本の全世代を活性化する」をミッションに掲げ、地方に眠る人財を活用したDX推進事業を行っております。設立以来構築してきた全国の開発会社とのネットワークをデータベース化し各地の開発案件とのマッチングを行うITエンジニアリングサービス、独自のノウハウで育成した「自律型フルスタックエンジニア」が開発を担うDXソリューションサービスを運営しております。

【株式会社クエスト・システム・デザイン】

代表：代表取締役 田口 雅教

設立：2004年5月

事業内容：システム開発事業、システムソリューション事業

本社：東京都渋谷区神泉町９番１号 Daiwa 渋谷神泉ビル２階

URL：https://qsd.co.jp/

「社員の幸福を実現すること、付加価値を生み出すことで豊かな社会を創ること」をミッションに掲げ、システム開発事業（派遣・SES）、システムソリューション事業（受託開発）を行っております。派遣・SES事業では、高い専門知識を備えた技術者が、幅広い業務システムのニーズに応え、迅速かつ的確なサービスを提供しています。また、受託開発事業では、山形県内および周辺地域の企業様を対象に、最適なソリューションを通じて信頼を基盤とした長期的なパートナーシップを築いています。