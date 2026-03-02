TVCM放映中『The FOOTザフット』の全貌を公開!!

株式会社東京足袋本舗TVCMを見る

TheFOOT(ザフット)の特長

■履くだけで、血行促進。毎日の足を快適に。

The FOOT(ザフット)は、一般医療機器※の基準に基づいて設計されたリカバリーソックスです。

適切な着圧設計により脚部の血行を促進し、むくみの軽減をサポートします。

※一般医療機器（弾性ストッキング）

■医療発想なのに、毎日履きやすい設計

医療用の着圧設計の考え方を取り入れながら、

日常生活で無理なく使える履き心地を追求しました。

・強すぎない快適な着圧

・長時間でも履きやすい設計

・普段使いしやすいデザイン

医療機器の発想を、毎日の靴下として取り入れられる一足です。

■遠赤外線特性素材を使用

生地には微細セラミック粒子を配合した素材を採用。 素材特性を活かし、快適な着用感を実現しています。 毎日のコンディションケアを足元からサポートします。

■日常のセルフケアという新しい選択

The FOOTは、毎日の生活の中で足のコンディションを整えることを考えて開発されたソックスです。

日常のさまざまなシーンで無理なく取り入れられます。

・立ち仕事や長時間の外出時に

・電車や飛行機などの長時間移動に

・スポーツや運動後のコンディションケアに

・デスクワークや在宅ワーク時に

・ご自宅でのリラックスタイムに

毎日履くものだからこそ、快適さと機能性の両立を目指しました。

一般医療機器だから安心

The FOOTは、日本の基準に基づき届け出された一般医療機器（弾性ストッキング）です。

一般医療機器とは？

国の法律（薬機法）に基づいて届け出がされている医療用の製品区分で、 一定の品質基準と圧力設計基準を満たした製品のみが表示できます。

「TheFOOT」は、段階的な着圧設計により脚の血行をサポートする医療機器届出済みの製品です。 むくみ対策や脚のコンディション維持のサポートに、毎日安心してお使い頂けます。

【会社概要】

社名：株式会社 東京足袋本舗 / TOKYO TABI CO.,LTD.

本社所在地：名古屋市南区寺部通３-７-１

代表取締役：安藤 弘

事業内容：靴下卸売業

創業： 1948年（昭和23年）

HP：http://tokyotabi.co.jp/



