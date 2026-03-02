軽井沢スポーツ祭2026イベント開催決定のお知らせ

軽井沢スポーツ祭事務局

NPO法人SC軽井沢クラブが運営する軽井沢こども未来基金は、一般財団法人子どもスポーツ文化支援財団とともに、第３回目となる 「軽井沢スポーツ祭2026」 を、2026年5月16日（土)～17日（日）に長野県北佐久郡にある軽井沢風越公園にて開催することとなりましたのでお知らせいたします。

軽井沢こども未来基金では、「全てのこどもたちにスポーツ・文化芸術の体験機会を」というコンセプトのもと子どもたちに向けて、プロのアスリートによる各種スポーツ体験イベントを定期的に開催しております。健常者だけでなくハンディキャップがある子ども、困難な状況の子どもたちも参加し、相互に人格と個性を尊重し支えあう『共生社会の心』の推進・育成を目指しています。

軽井沢スポーツ祭では、例年このコンセプトにご賛同いただいた多様な競技の豪華ゲストが軽井沢町に大集結。今回は６種目の多岐にわたる競技のゲストが、競技の魅力や身体を動かすことの楽しさを直接指導します。

軽井沢町は昭和の別荘文化も相まって華やかな印象を持たれる地域です。しかし、多様な価値観と格差が混在している現代では、さまざまな課題もございます。色々な状況の子どもたちが「軽井沢スポーツ祭」を通じて、成長する姿を御覧いただき、多くの方に知っていただくことで、今後も支援の継続を目指してまいります。

昨年開催時の様子

【イベント概要】

■イ ベ ン ト 名： 軽井沢スポーツ祭２０２６

■日 時： ２０２６年５月１７日（日）９：００～１３：００頃迄

※雨天決行（進行内容が変更になる場合有）

第１日目（５月１６日（土））は非公開イベントの実施

■会 場： 軽井沢風越公園

グラウンド・カーリングホール（アイスパーク）・総合体育館・テニスコート

住所：長野県北佐久郡軽井沢町大字発地1157-6

■主 催： NPO法人SC軽井沢クラブ 軽井沢こども未来基金

一般財団法人子どもスポーツ文化支援財団

■特 別 協 賛 ： OBI HOLDINGS PTE LTD

■協 力： 信濃毎日新聞社

■後 援： 軽井沢町・軽井沢町教育委員会・佐久市教育委員会・小諸市教育委員会

御代田町教育委員会・軽井沢町スポーツ協会・一般社団法人軽井沢観光協会

軽井沢ライオンズクラブ・一般財団法人長野県児童福祉施設連盟

■ゲ ス ト： （野球） 岩隈久志、平石洋介、中島裕之、今成亮太

※敬称略 （サッカー） 坪井慶介、城彰二、巻誠一郎、澤穂希、岩渕真奈

（テニス） 国枝慎吾、藤原里華

（レスリング）登坂絵莉、土性沙羅

（ゴルフ） 中西直人、重永亜斗夢、北田瑠衣

（カーリング）SC軽井沢クラブ

イベント進行：上重聡

軽井沢スポーツ祭2026 応援団長：高岸宏行（ティモンディ）

【参加者申込方法】

※軽井沢スポーツ祭HPにある申込フォームより必要事項をご記入の上、期日までにお申込ください。

軽井沢スポーツ祭HP：https://kcff.jp/event/2026/

応募期間：２０２６年３月 ２日（月）１８：００～３月２７日（金）１８：００迄

当落発表：２０２６年４月１３日（月）予定

※こども新聞記者からの応募者に関しては、信濃毎日新聞社より別途ご案内いたします。

《応募条件》

対象：軽井沢町/ 御代田町/小諸市/佐久市に在住の小学校２年生から中学校３年生（26年5月時点）

《ご応募に関する注意事項》

・ご応募はおひとりにつき１回までとなります。

・本年度は参加者１名につき、２つの競技体験を選択していただきます。

※ご希望に添えない場合もございます

抽選に際し、種目選択の希望は第１希望から第６希望まで正しくご選択ください。

種目選択に誤りがあった場合、主催側で参加種目を選定させていただきます。

・応募管理の都合上、ご兄弟等のまとめてご応募はできません。お一人ずつお申込みください。

・対象外地域のご応募があった場合、参加をお断りさせていただく場合もございます。

※メディアの皆さまには限定情報より取材申込方法を掲載しております。

不明な方はお手数ですが、イベントHPへアクセスいただきサイト下部の

「報道関係者の方へ」というタブをご確認ください。

