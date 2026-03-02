紫外線も、冷房も、対策しながら、ひと巻きで心地よく。今治タオルブランド認定のマフラー・ストール新登場！

株式会社オリム

「今治タオルブランド」認定商品や服飾雑貨の企画製造販売を手がける株式会社オリム（本社：愛媛県今治市、代表取締役社長：大西 寛）は、3月2日（月）より「ツイルブロックマフラー」を、3月下旬より「ミクストチェックストール」を、オリムのオンラインストアおよび卸売りを通じて販売開始します。これらの商品は、今治タオルとしての上質な素材・吸水性に加え、ファッション性と実用性を兼ね備えたデザインが特長です。

当社では、“「唯一無二」にこだわったものづくりで新たな価値と満足を多くの人に提供する”というビジョンのもと、今治タオルブランド認定の技術やノウハウを活かしながら、タオルメーカーの枠を超え、日々の暮らしに新たな価値を提案する商品開発に挑戦しています。このたびの新商品2アイテムを通じ、季節に合わせた快適性とトレンド感を皆様にお届けします。

■オリムオンラインストア： https://orim-store.shop/

【ツイルブロックマフラー】

ふんわり軽やかで鮮やかな彩り

さっと巻いて首元にアクセント＆UVケア

使い勝手抜群のコットンマフラー

コンパクトで持ち運びしやすい軽やかなコットンマフラー。ふんわりとした肌触りと吸水・速乾性により、ウォーキングやガーデニングはもちろん、日常のコーディネートに加えやすい鮮やかな彩りのアクセントになります。ご家庭の洗濯機で気軽に洗える実用性と、機能美を兼ね備えたアイテムです。

■商品仕様：サイズ約34×133cm（フリンジ含む）、コットン100％

■価格：1,100円+税

【ミクストチェックストール】

装いにも、日常にも、自然に馴染む心地よさ

さっと巻くだけで、毎日を軽やかに整える二重ガーゼ大判ストール

上質なエジプト超長綿を使用して丁寧に織り上げた、大判サイズの二重ガーゼストール。上質な素材で軽やかで柔らかな風合いです。大柄チェック・無地のリバーシブル仕立ては、巻き方によって魅せ方が変わり、透け感のある色合いが奥行きのある表情を生み出します。紫外線カット率97％以上で春夏の紫外線対策や、冷房の冷えを防ぐだけでなく、吸水・速乾性と洗濯機洗い可能な実用性が魅力です。

■商品仕様：サイズ約60×180cm（フリンジ含む）、コットン100％（エジプト超長綿）

■価格：4,500円+税

■オリムについて

1986年、愛媛県今治市にてタオルメーカーを創業。今治産地の主流であったOEM業を営む中、1997年からオリジナルアイデア商品の企画開発を開始。2004年にはニューヨークの『ホームテキスタイルショー』のバス・ソフト部門でグランプリを受賞。2022年から新たにB2C事業として、オンラインストアも運営する。今治タオル工業組合が定めるさまざまな品質基準をクリアした「今治タオルブランド」認定商品をはじめ、織物と全国各地の伝統技術を組み合わせた服飾雑貨「日本のいいもの」や、廃材を活用した環境対応向け開発商品を展開。繊細で難易度の高い織物を得意とし、約90点のオリジナル商品を常時販売、年間48万枚以上の販売実績を有する。

オンラインストア(https://orim.shop-pro.jp)： https://orim.shop-pro.jp

Instagram(https://www.instagram.com/orim_official)： https://www.instagram.com/orim_official

Facebook(https://www.facebook.com/towel.orim)： https://www.facebook.com/towel.orim

X(https://x.com/orim_official)： https://x.com/orim_official

■会社概要

社名 株式会社オリム https://www.orim.co.jp

所在地 〒794-0032 愛媛県今治市天保山町5-3-1

代表者 代表取締役社長 大西 寛

設立 1986年7月

事業内容 今治産タオル・服飾雑貨の企画・製造・販売

■商品や事業に関するお問い合わせ先

TEL：0898-24-1121

URL: https://www.orim.co.jp/contact/form