TVCM放映中『リカバリ―アーチ』の全貌を公開!!

株式会社東京足袋本舗
TVCMを見る

「Mr.ソクピタル」がリカバリ―アーチの秘密を30秒で解説


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YAXd9obzNdI ]
リカバリーアーチの特長

このようなお悩みはありませんか？



・偏平足や外反母趾が気になる


・歩くと足裏が疲れやすい


・長時間歩くことが多い


・かかとの負担が気になる


・将来の足トラブルを予防したい



その原因のひとつが「足裏アーチの低下」かもしれません。






◼履くだけで、足裏アーチをサポート


リカバリーアーチは、足裏の指の付け根部分（MP関節）を支える立体3Dクッション構造を採用。
足裏を下からやさしく支え、本来の土踏まずアーチをサポートします。




◼靴下だけでアーチケア


インソールやサポーターのように付け替える必要はありません。 いつもの靴下のように履くだけ。


家の中でも外出時でも、日常生活の中で自然に足裏ケアができます。
※特許出願中構造



◼足裏の疲れや負担をやさしくサポート


土踏まずを支えることで、歩行時の足裏への負担を分散。



・長時間の立ち仕事


・たくさん歩く日


・足裏やかかとへの負担が気になる時



毎日の足元を快適にサポートします。




◼足元から全身バランスへ


足裏アーチは、体を支える大切な土台。
歩行時の衝撃を分散し、膝や腰への負担軽減をサポートします。


足元からコンディションを整える、新しい発想のソックスです。



◼足に合わせて選べる2タイプ


足の状態やお好みに応じて選択可能。初めての方から、よりしっかりとしたサポートを求める方まで幅広く対応します。



■リカバリ―アーチブランドサイト


https://sockpital.jp/recovery-arch/




【会社概要】


社名：株式会社 東京足袋本舗 / TOKYO TABI CO.,LTD.


本社所在地：名古屋市南区寺部通３-７-１


代表取締役：安藤 弘


事業内容：靴下卸売業


創業： 1948年（昭和23年）


HP：http://tokyotabi.co.jp/



【お問い合わせ】


株式会社東京足袋本舗


TEL：050-3733-0123


メール：info@tokyotabi.co.jp