TVCM放映中『リカバリ―アーチ』の全貌を公開!!

株式会社東京足袋本舗TVCMを見る

「Mr.ソクピタル」がリカバリ―アーチの秘密を30秒で解説

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YAXd9obzNdI ]リカバリーアーチの特長

このようなお悩みはありませんか？

・偏平足や外反母趾が気になる

・歩くと足裏が疲れやすい

・長時間歩くことが多い

・かかとの負担が気になる

・将来の足トラブルを予防したい

その原因のひとつが「足裏アーチの低下」かもしれません。

◼履くだけで、足裏アーチをサポート

リカバリーアーチは、足裏の指の付け根部分（MP関節）を支える立体3Dクッション構造を採用。

足裏を下からやさしく支え、本来の土踏まずアーチをサポートします。

◼靴下だけでアーチケア

インソールやサポーターのように付け替える必要はありません。 いつもの靴下のように履くだけ。

家の中でも外出時でも、日常生活の中で自然に足裏ケアができます。

※特許出願中構造

◼足裏の疲れや負担をやさしくサポート

土踏まずを支えることで、歩行時の足裏への負担を分散。

・長時間の立ち仕事

・たくさん歩く日

・足裏やかかとへの負担が気になる時

毎日の足元を快適にサポートします。

◼足元から全身バランスへ

足裏アーチは、体を支える大切な土台。

歩行時の衝撃を分散し、膝や腰への負担軽減をサポートします。

足元からコンディションを整える、新しい発想のソックスです。

◼足に合わせて選べる2タイプ

足の状態やお好みに応じて選択可能。初めての方から、よりしっかりとしたサポートを求める方まで幅広く対応します。

■リカバリ―アーチブランドサイト

https://sockpital.jp/recovery-arch/

【会社概要】

社名：株式会社 東京足袋本舗 / TOKYO TABI CO.,LTD.

本社所在地：名古屋市南区寺部通３-７-１

代表取締役：安藤 弘

事業内容：靴下卸売業

創業： 1948年（昭和23年）

HP：http://tokyotabi.co.jp/



【お問い合わせ】

株式会社東京足袋本舗

TEL：050-3733-0123

メール：info@tokyotabi.co.jp