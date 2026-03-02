TVCM放映中『リカバリ―アーチ』の全貌を公開!!
「Mr.ソクピタル」がリカバリ―アーチの秘密を30秒で解説
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YAXd9obzNdI ]
リカバリーアーチの特長
このようなお悩みはありませんか？
・偏平足や外反母趾が気になる
・歩くと足裏が疲れやすい
・長時間歩くことが多い
・かかとの負担が気になる
・将来の足トラブルを予防したい
その原因のひとつが「足裏アーチの低下」かもしれません。
◼履くだけで、足裏アーチをサポート
リカバリーアーチは、足裏の指の付け根部分（MP関節）を支える立体3Dクッション構造を採用。
足裏を下からやさしく支え、本来の土踏まずアーチをサポートします。
◼靴下だけでアーチケア
インソールやサポーターのように付け替える必要はありません。 いつもの靴下のように履くだけ。
家の中でも外出時でも、日常生活の中で自然に足裏ケアができます。
※特許出願中構造
◼足裏の疲れや負担をやさしくサポート
土踏まずを支えることで、歩行時の足裏への負担を分散。
・長時間の立ち仕事
・たくさん歩く日
・足裏やかかとへの負担が気になる時
毎日の足元を快適にサポートします。
◼足元から全身バランスへ
足裏アーチは、体を支える大切な土台。
歩行時の衝撃を分散し、膝や腰への負担軽減をサポートします。
足元からコンディションを整える、新しい発想のソックスです。
◼足に合わせて選べる2タイプ
足の状態やお好みに応じて選択可能。初めての方から、よりしっかりとしたサポートを求める方まで幅広く対応します。
■リカバリ―アーチブランドサイト
https://sockpital.jp/recovery-arch/
【会社概要】
社名：株式会社 東京足袋本舗 / TOKYO TABI CO.,LTD.
本社所在地：名古屋市南区寺部通３-７-１
代表取締役：安藤 弘
事業内容：靴下卸売業
創業： 1948年（昭和23年）
HP：http://tokyotabi.co.jp/
【お問い合わせ】
株式会社東京足袋本舗
TEL：050-3733-0123
メール：info@tokyotabi.co.jp