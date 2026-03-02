川崎鷹也の“声の秘密”を綴った書き下ろし本が発売決定！サイン本特典、イベントも開催！本日予約スタート

株式会社KADOKAWA

※カバーはイメージです。実際のものと異なる場合があります。

「いま日本で一番泣けるアーティスト」


川崎鷹也の声・表現力に迫った1冊



その歌声から、涙を流す観客が多いことで知られるシンガーソングライター川崎鷹也。音楽関係者から「いま日本で一番泣けるアーティスト」と評されることもある川崎の声・表現力に迫った1冊が刊行する。代表曲「魔法の絨毯」はストリーミング累計再生数が4億回を突破。今年5月には大阪城ホール、日本武道館のワンマンライブも控えており、彼の歌声を聴きたいというファンが増え続けている。



川崎鷹也の卓越した表現力、声はどのように身についたのか。


本書は川崎本人がすべて書き下ろしたエッセイ。


なぜ自分の声を武器にできたのか。どのように表現力を鍛えていったのか。自身の半生を振り返りながら、その経験や挫折、努力、テクニックなど初めて語るエピソードを赤裸々に綴った。



書籍では撮り下ろし写真も掲載。ツアーや作品撮りを共にするフォトグラファー西槇太一が、川崎の世界観を表現している。川崎鷹也の思いが詰まった1冊をぜひお楽しみください。



川崎鷹也コメント


歌うときも、書くときも、気持ちは同じでした。


届くといいな、くらいで。


今回エッセイを書くとなって、自分の心の奥にある言葉をなるべくかっこつけることなく素直に出せるといいなと思いました。


この本が、どこかで誰かの時間に寄り添えたら嬉しいです。




サイン本やポストカード特典も


書籍特典を各種用意しております。



■川崎鷹也サイン入り書籍


本人のサインが入った書籍をカドストにて販売します（送料無料）。


カドスト


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322509000550



■ポストカード


Amazon購入者特典となります。


Amazon


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GPD9CX1S　



※写真はダミーです。書籍用に撮影した写真を予定しています。


タワーレコードで刊行記念イベントも開催決定


本日16時から予約受付スタート


発売を記念したミニトークライブ/お渡し会の開催が決定しました。期間内にタワーレコード オンラインでご注文された方を対象に抽選でイベントにご招待いたします。落選された方も、遠方にお住まいの方もお楽しみいただけるように、当日のミニトークライブをオンライン配信いたします。



【タイトル】川崎鷹也　エッセイ 『届くといいな、くらいで』 発売記念イベント


【日時】2026年6月13日（土）　


【会場】タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO


【内容】第1部：ミニトークライブ　　16時00分～16時30分　※配信もございます。


内容：刊行記念トークおよび弾き語り



第2部：お渡し会　17時00分～


内容：本人よりサイン本を直接お渡し



【ご予約受付期間】2026年3月2日（月）16時00分から3月22日（日）23時59分まで


https://tower.jp/article/feature_item/2026/03/02/3001




＜プロフィール＞


川崎鷹也


1995年生まれ。栃木県出身。一度聴いたら忘れられないハスキーな歌声と美しいビブラート、癖になるメロディーラインが魅力。2020年8月、SNSで“魔法の絨毯”が人気となり、同曲のストリーミング累計は現在4億回再生を突破中！日本レコード協会から「トリプル・プラチナ認定」を授与された。初の俳優業もスタートさせ、映画『魔女の香水』やNHK夜ドラ『褒めるひと、褒められるひと』へも出演を果たしマルチに活躍中の川崎。2025年には、全国13都市で3万人を動員する全国ホールツアー『川崎鷹也 2025 Hall Tour「まだ夢の中」』を全会場SOLD OUTで完走。なお2026年春には本ツアーの追加公演となる『川崎鷹也 追加公演2026「まだ夢の中 -大阪城ホール＆日本武道館-」』も開催予定。



＜書誌情報＞


作品名：届くといいな、くらいで


著者名：川崎鷹也


発売日：2026年5月8日（金）※電子書籍同日配信


定価：2,420円（本体2,200円＋税）


ページ数：160ページ


判型：四六判上製


ISBN：9784046079138


発行：株式会社KADOKAWA


https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000550/