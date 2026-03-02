岡三証券グループ主催「3社合同 個人投資家向けIRセミナー」動画公開のお知らせ

株式会社フィル・カンパニー

「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスを掲げる、フィル・カンパニーグループ（中核企業：株式会社フィル・カンパニー代表：外山晋吾 グループ本社：東京都中央区 以下、当グループ）は、2026年２月24日（火）に開催されました、岡三証券グループ主催の「3社合同 個人投資家向けIRセミナー」（以下、本セミナー）に参加いたしました。

この度、本セミナーにおける当社プレゼンテーションの録画配信が下記のとおり配信されましたので、お知らせいたします。本セミナーでは、当社取締役 金子麻理が、当社の沿革や事業内容、成長戦略、株主還元についてご説明しております。是非ご覧いただき、当社にご関心をお持ちいただくとともに、当社事業への理解を深めていただけますと幸いです。

■登壇情報

イベント名： 岡三証券グループ 3社合同 個人投資家向けIRセミナー

登壇日時 ： 2026年２月24日（火）

登 壇 者 ： 取締役 金子麻理



事業説明（事業内容・業績・成長戦略・株主還元等）

公開URL ： https://www.youtube.com/watch?v=fdNjFh2Jee8

過去のIR説明動画はこちら :https://youtube.com/channel/UCVC9rrttNGzqpAwi2WvbZuA?si=-Hg4N4y1IV73o0qO

■株式会社フィル・カンパニー 会社概要

会社名 ：株式会社フィル・カンパニー

設立 ：2005年6月3日

代表者 ：外山 晋吾

事業内容 ：空中店舗「フィル・パーク」、ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」等の空間ソリューション事業

URL ：https://philcompany.jp/

所在地 ：104-0045 東京都中央区築地三丁目1-12 フィル・パークTOKYO GINZA Shintomi Lab.

資本金 ：7億8,964万7,000円

株式会社フィル・カンパニーについて

狭小地や変形地などの活用が難しい土地の企画・提案を強みとし、企画から設計、建築、テナント誘致までを一貫して手がける独自のビジネスモデルを展開。また、長年培った土地活用のノウハウを基盤に、自治体が抱える未利用地への提案・実行支援を行い、地域社会の課題解決と活性化に貢献する取り組みを強化しています。