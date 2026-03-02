パトリック・デマルシェリエが撮影したケイト・モスをプリントしたフォトTシャツを発売

株式会社ジュン

1990年代を代表するファッションフォトグラファーであり、数々のファッション誌の表紙を手掛け、パーソナルフォトグラファーとしてダイアナ元妃のクラシックなポートレート撮影をしたことでも知られるフランス出身の「Patrick Demarchelier（パトリック・デマルシェリエ）」。

株式会社ジュン (本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が運営する「BIOTOP（ビオトープ）」は、同氏が撮り下ろした写真をプリントしたTシャツをBIOTOP 4店舗・BIOTOP ONLINE・bonjour records DAIKANYAMAにて2026年3月14日（土）に発売いたします。

発売に先立ち、2月27日 (金) よりBIOTOP ONLINEにて予約受付を開始します。

プリントには、1990年代前半にキャンペーンフォトとしてファッションモデルの「Kate Moss（ケイト・モス）」を撮り下ろした作品を採用。Kate Mossの魅力を改めて感じる儚げで美しい魅力的なモノクロの一枚です。Tシャツのカラーはホワイトとブラックの2色展開。バックには「Kate Moss」と「Patrick Demarchelier」の名をプリントし、フロントの写真に合わせたエレガントさを添えています。

【Kate Moss by Patrick Demarchelier Photo T-shirts 26SS】

Price：\19,800 (in tax)

Size：M / L / XL

Color：WHITE / BLACK

■予約開始日：2026年2月27日（金）

予約はこちら(https://www.junonline.jp/biotop/product/tops/tshirt-cutsew/BOM06130)

■発売日：2026年3月14日 (土)

■ 発売場所：

BIOTOP TOKYO（白金台） / BIOTOP OSAKA / BIOTOP FUKUOKA / BIOTOP KOBE

bonjour records DAIKANYAMA

BIOTOP ONLINE(https://www.junonline.jp/biotop/)

Patrick Demarchelier（パトリック・デマルシェリエ）



1943年フランス・ルアーブル出身の1990年代のファッション界を代表するフォトグラファー。

1975年にニューヨークへ渡りフリーランスの写真家として働きながら、アンリ・カルティエ＝ブレッソン、テリー・キング、ジャック・ギルベールらに師事。

その後数々のファッション誌で表紙を手掛け注目を集め、Dior、Louis Vuitton、CELINE、CHANELなどのトップメゾンブランドをはじめとする様々な国際的な広告キャンペーンを通じてファッション界を一世風靡。

ダイアナ元妃のパーソナル・フォトグラファーとしても歴史に名を刻み、タイムレスでクラシックなポートレートが称賛され、2007年にはフランス文化・通信大臣クリスティーヌ・アルバネルから、芸術文化勲章をオフィシエとして授与されるなど、世界的にその功績が高く評価されている。