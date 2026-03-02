株式会社エフアンドエム

中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、杉戸町商工会（所在地：埼玉県北葛飾郡）、宮代町商工会（所在地：埼玉県南埼玉郡）、埼玉縣信用金庫（本部：埼玉県熊谷市、理事長：井上 義夫）が共催する企業向けセミナー「知らないと損！2026年補助金と『人が集まる会社』の仕組みづくり」（以下、「本セミナー」）に登壇します。

1．セミナーの内容

本セミナーでは、2026年度の最新補助金情報を中心に、支援策の具体的な活用事例や採択率を高めるためのポイントをご紹介します。

また、深刻な人手不足の中でも採用に成功している企業の事例から、「選ばれる会社」になるための人材採用・定着戦略を分かりやすくお伝えするとともに、令和の時代に求められる社内体制の整備や、最新の法改正への対応策についても具体的に解説します。

2．セミナー概要

タイトル：知らないと損！2026年補助金と『人が集まる会社』の仕組みづくり

開催日時：2026年3月3日（火）14:00～15:30

会場：ココティすぎと 多目的室1 ABC

（〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸3丁目9-10）

定員：先着50名（定員次第終了）

内容：第一部：2026年補助金情報と採択事例

第二部：人が集まる会社の採用戦略

第三部：社員の定着と社内体制づくり

講師：株式会社エフアンドエム 営業推進本部 副本部長 工藤 雅史

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：978人（2025年月12末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/ir