焦点工房 楽天市場店「スーパーSALE」3月4日（水）20:00より

楽天市場にて開催される大型セールイベント「楽天スーパーSALE」に参加し、交換レンズやマウントアダプター、撮影アクセサリーなど対象製品を特別価格にて販売いたします。期間中は最大20％OFFとなるセール価格に加え、全商品ポイント2倍キャンペーンも実施し、よりお得にご購入いただけます。
また、2026年3月9日より一部取扱製品の価格改定（値上げ）を予定しており、改定前の価格で購入できる機会として、今回のスーパーSALEは注目のタイミングとなります。
■セール概要
- 楽天スーパーSALE：ポイント最大47倍
- 開催期間：2026年3月4日（水）20:00 ～ 2026年3月11日（水）01:59
- 内容：対象製品をセール価格で販売（数量限定）＋ 全商品ポイント2倍
■ セール対象製品について
フルサイズ対応のオートフォーカスレンズやマニュアルフォーカスレンズ、マウントアダプター、撮影アクセサリーなど幅広いカテゴリーを対象としています。
主な対象ブランド例：
- TTArtisan
- 7Artisans
- SHOTEN
- Viltrox
- ほか焦点工房取扱いブランド
中でも、7ArtisansのAF単焦点レンズ（50mm F1.8 AF / 85mm F1.8 AF）をはじめ、近年注目度の高いViltroxオートフォーカスレンズなど人気製品もラインアップ。高い描写性能とコストパフォーマンスで支持を集めるViltroxシリーズは、ミラーレスユーザーからの関心も高く、今回のセールの見どころのひとつとなっています。
焦点工房スーパーSALE会場 →️(https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-stkb/tj/gp/supersale/)
[ 注目のセール対象商品（一部） ]
ソニーE / ニコンZ マウント
楽天ランキング1位
Viltrox AF 9mm F2.8 AIR APS-C 単焦点レンズ(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/af-9-28-air/)
雄大な風景や建築物、Vlog撮影に最適なAPS-C対応の超広角レンズです。
・当店通常価格：33,030円
・ポイント2倍：540ポイント
・実質価格：29,187円（10％OFF）
ソニーE / ニコンZ / Lマウント
7Artisans 50mm F1.8 AF フルサイズ 単焦点レンズ(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/5018b-af/)
優れた描写を実現したフルサイズセンサー対応の標準単焦点レンズです。
・ten 当店通常価格：38,880円
・ポイント2倍：670ポイント
・実質価格：36,266円（5％OFF）
キヤノンEFマウントレンズ → ニコンZマウント変換
楽天ランキング1位
Commlite CM-EF-NZ電子マウントアダプター(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/cm-ef-nz/)
キヤノンEFレンズをニコンZマウントのミラーレスカメラに装着する為の電子マウントアダプターです。
当店通常価格：29,700円
ポイント2倍：486ポイント
実質価格：26,244円（10％OFF）
ライカMマウントレンズ → ソニーEマウント変換
楽天ランキング1位
SHOTEN LM-SE M (L) ヘリコイド付きマウントアダプター(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/shoten_lm-se-m-l/)
ライカMレンズをソニーEマウントで使用可能にするヘリコイド付きマウントアダプターで、5mmの繰り出し機構により最短撮影距離を大幅に短縮し、軽量設計とともに「寄り」の撮影を実現します。
・当店通常価格：13,500円
・ポイント2倍：220ポイント
・実質価格：11,930円（10％OFF）
全長95cm × 幅1.8cm × 厚み0.2cm
楽天ランキング1位
cam-in カメラストラップ 本革LCS-073シリーズ 95cm(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/lcs-073-95/)
高級なイタリアンレザーを使用し、ひとつひとつ職人がハンドメイドで丁寧に仕上げたカメラストラップです。
・当店通常価格：3,370円
・ポイント2倍：54ポイント
・実質価格：2,979円（10％OFF）
