書籍『心の複雑さに向き合うとは、どういうことか　成人発達理論がひもとく痛みと成熟の心理学』3月2日発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『心の複雑さに向き合うとは、どういうことか 成人発達理論がひもとく痛みと成熟の心理学(https://pub.jmam.co.jp/book/b671227.html)』を2026年3月2日（月）全国の書店、ネット書店にて発売します。

■本書の内容

リーダー、コーチ、コンサルタント、教育関係者、セラピスト--

人と向き合い、人と共に歩むことをあきらめたくない全ての方へ。



「役に立ちたいと思って行ったアドバイスが、真逆の結果を招いてしまった」

「対話を重ねてきたが、どうしても理解し合えない」

「もっと本質的に関わりたいのに、表層で止まっている気がする」



変化はいつも「人」を通して生まれます。けれど善意から始めた関わりが、思いもよらぬ停滞や対立を生むことも、決して少なくありません。

あるいは自分自身についても、こんな感覚を抱いたことはないでしょうか。



「気づけば、同じ状況を繰り返している」

「分かっているはずなのに、変われない」



本書が扱うのは、こうした個別の悩みへの即効的な処方箋ではありません。

問い直すのは、それらを生み出している根本の構造です。



人の心は、なぜこれほどまでに複雑なのか。

そして、その複雑さに、どう向き合えばよいのか。



◆ 心の複雑さを読み解く枠組み--成人発達理論 × インテグラル理論



著者マーク・フォーマンは、25年以上にわたり臨床の現場で人の心と向き合ってきた心理療法家です。

本書に書かれているのは、理論を振りかざすための言葉ではありません。支援の現場で実際に起きている葛藤、混乱、停滞、そして変化のプロセスを、成人発達理論とインテグラル理論という視点から捉え直し、丁寧に言語化した「実践知」です。



人はどの段階で、どのような痛みや課題を抱えやすいのか。

どの関わりが、その人にとって「今、可能な支援」なのか。

そして、変化を支える立場にある私たちは、どのような成熟を求められるのか。



本書は、こうした問いに答えを与えるのではなく「問い続けるための視座そのもの」を、読者の内側に育てていきます。



さまざまな問題が表出し、迅速で本質的な変化が求められる時代。「どう対処するか」ばかりが問われがちな現場も多いでしょう。



それでもなお--人を理解し、人と共に歩むことを、あきらめたくない。



そう願う方にとって本書は、自他の変化と向き合いながら、確かな一歩を踏み出し続けるための道しるべとなるはずです。

■書籍概要

タイトル：『心の複雑さに向き合うとは、どういうことか

成人発達理論がひもとく痛みと成熟の心理学』

著 者：マーク・D・フォーマン

監訳者・翻訳者：加藤 洋平

監 訳 者：中土井 僚

発 売 日 ：2026年3月2日（月）

価 格：4,400円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：648ページ

判 型：A5

ISBN ：9784800594167

■目次

【抜粋】



・監訳者まえがき

・本書が扱う発達段階について



第１章 インテグラル・サイコセラピーの原則

第２章 心理療法における四象限モデル

第３章 発達への衝動と三種類の無意識

第４章 発達のダイナミクス

第５章 発達のライン--認知・自己システム・成熟

第６章 プレパーソナル段階のアイデンティティ発達

第７章 初期・中期パーソナル段階のアイデンティティ発達

第８章 後期パーソナル・トランスパーソナル段階のアイデンティティ発達

第９章 プレパーソナル～初期パーソナル段階への介入

第10章 中期パーソナル～トランスパーソナル段階への介入

第11章 インテグラル・サイコセラピーにおける心の深層性

第12章 インテグラル・サイコセラピーにおけるジェンダーとタイプ

第13章 インテグラル・サイコセラピーにおける多様性

第14章 インテグラル・サイコセラピストの発達



・翻訳者による解説

・本書のまとめ

・参考文献

・索引

■著者プロフィール

マーク・D・フォーマン

臨床心理学者(Ph.D.)。個人、ティーンエイジャー、家族を対象に、25年にわたる臨床経験を有する。デラウェア大学を優秀な成績で卒業。哲学と宗教学を学ぶ。ヨガ、レイキ、武道、瞑想の長年の実践者であり、とくにヒンドゥー教のタントラおよびヨガの伝統に深く親しむ。小児・青年期の心理療法士として10 年間活動した経験を持ち、成人を対象とする多様な治療現場や、さまざまな成人臨床集団においても研鑽を積む。専門的な訓練領域には、インテグラル発達理論、ユング派、認知行動療法、精神力動的療法、多文化アプローチ、トランスパーソナル心理療法、トラウマ志向アプローチ、アタッチメント志向アプローチなどが含まれる。本書『心の複雑さに向き合うとは、どういうことか』（原題『A Guide to Integral Psychotherapy:Complexity, Integration, and Spirituality in Practice』、2010年）は、インテグラル・サイコセラピー分野における代表的かつ基礎的な著作のひとつとされている。

■監訳者・翻訳者プロフィール

加藤 洋平（かとう ようへい）

成人発達学者。一橋大学商学部経営学科卒業後、デロイト・トーマツにて国際税務コンサルティングの仕事に従事。退職後、米国ジョン・エフ・ケネディ大学にて発達心理学とインテグラル理論に関する修士号(MA. Psychology)、および発達測定の資格を取得。オランダのフローニンゲン大学にてタレントディベロップメントに関する修士号(MSc. Psychology)、および実証的教育学に関する修士号を取得(MSc. Evidence-Based Education)。日々の研究に並行して、心の成長について一緒に学び、心の成長の実現に向かって一緒に実践していくコミュニティ「オンライン加藤ゼミナール」を毎週土曜日に開講している。

著書に『なぜ部下とうまくいかないのか』『成人発達理論による能力の成長』『成人発達理論から考える成長疲労社会への処方箋』『「人の器」の磨き方』（以上、日本能率協会マネジメントセンター）など。翻訳書に『「人の器」を測るとはどういうことか 成人発達理論における実践的測定手法』（日本能率協会マネジメントセンター）がある。

■監訳者プロフィール

中土井 僚（なかどい りょう）

オーセンティックワークス株式会社代表取締役、リーダーシップ・プロデューサー。「滞った流れに何らかの方向を見出し続け、流れをうねりに変えること」をテーマに、20年以上にわたりU理論・成人発達理論・インテグラル理論を土台としたエグゼクティブコーチング、リーダーシップ開発、組織開発を行う。日本社会におけるU理論の普及と社会的実践に加え、成人発達理論の啓蒙と実践研究に従事し、多数の執筆・翻訳・監訳実績を持つ。著書に『ビジョンプロセシング』（英治出版）、『人と組織の問題を劇的に解決するＵ理論入門』（PHP研究所）、共訳書・監訳書に『「人の器」を測るとはどういうことか』（日本能率協会マネジメントセンター）、『なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか』『Ｕ理論[第二版]』、『ロバート・キーガンの成人発達理論』（以上、英治出版）などがある。

■ご購入はこちらから

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4800594162

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18501596/