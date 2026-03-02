心幸グループ、100億企業実現へ経営基盤を強化

心幸ホールディングス株式会社


心幸ホールディングス株式会社（本社：尼崎市、代表取締役社長兼CEO 山崎 忠）は、2026年3月1日付でグループ経営体制を強化いたしました。


当社グループは、「食」「健康」「便利」を軸に法人向け福利厚生支援事業を展開し、持続的な成長を続けております。


さらなる企業価値向上と100億企業の実現を見据え、グループ戦略機能の高度化、ガバナンス体制の強化、DX推進体制の確立を目的に、新たな経営体制を構築いたしました。





■ 心幸ホールディングス 経営体制


■ 事業会社体制


■ 経営体制強化の背景

当社グループは、事業拡大とともに組織規模および社会的責任が拡大しております。次の成長フェーズにおいては、事業推進力と統治体制の両立が不可欠であると判断し、本体制への移行を決定いたしました。


本体制では、


- グループ横断戦略の明確化
- 社外視点を取り入れたガバナンス強化
- 財務透明性のさらなる向上
- デジタル基盤強化による競争優位確立
- 各事業会社の自律経営推進

を重点テーマとしております。



■ 代表コメント

当社グループは、次の成長ステージへと歩みを進めております。
今回の体制強化により、戦略・統治・実行の三位一体をより強固にし、100億企業の実現に向けた経営基盤を確立いたします。



「はたらく心を幸せにする企業」として、社会に必要とされ続ける存在であるために、引き続き挑戦を続けてまいります。



代表取締役社長兼CEO
山崎 忠




■会社概要

会社名：心幸ホールディングス株式会社


代表者：代表取締役　山崎　忠


所在地：〒661-0976　兵庫県尼崎市潮江1-2-6 JRE尼崎フロントビル2階


創業　：1949年3月


資本金：7,043万円（連結）


オフィシャルHP：https://www.shinko-jp.com/