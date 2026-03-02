忙しいママも嬉しい「一人遊び」に夢中になりながら、多様な発達を促す知育玩具全8種が3月下旬より新発売

マテル・インターナショナル株式会社

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人マテル・インターナショナル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石井 恵三）は、90年以上の歴史をもつベビー・プリスクール向け玩具グローバル売上No.1*ブランド「フィッシャープライス」から、一人遊びで自然と発達を促し、親子のコミュニケーションも広がるアイテム「チャターフォン」、「キックでゆらゆら！ごきげんプレイジム」、「おやこでお揃い コーヒーカップ歯固め」など８種類が3月下旬に、Amazonや楽天ECサイト他、全国の玩具売り場・玩具販売店等にて発売を開始します。

公式サイト：https://mattel.co.jp/fisher_price/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2026_fisherprice_pr_0302(https://mattel.co.jp/fisher_price/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2026_fisherprice_pr_0302)

【Point】

・ 1961年発売のベストセラー玩具「チャターフォン」が、日本に再上陸！

電話遊びやお散歩遊びで想像力、運動能力の発達をたのしくサポート！

・ 人気のプレイジムより電池不要の「キックでゆらゆら！ごきげんプレイジム」が新登場！

従来品より静音で、赤ちゃんの全身運動を促し、原因と結果の関係を自然に身につけられる！

・ 「おやこでお揃い コーヒーカップ歯固め」は、ガラガラとしても歯固めとしても

使用可能で、視覚・聴覚・触覚等を育む！

写真映えする可愛らしい見た目で親子で一緒にコーヒータイムを楽しめます。

【チャターフォン 詳細】

1961年より長く愛され続けているベストセラー玩具「チャターフォン」が、日本に再上陸します。電話を引っ張って一緒に歩いたり、電話ごっこ遊びを楽しんだりと様々な遊び方が可能です。ダイヤルを回すと楽しい音が鳴り、本体を引いて転がすと目がきょろきょろと動きます。楽しい動きやしかけが子どもの好奇心を引き出し、運動能力や想像力・創造力の成長をサポートします。また、明るく鮮やかなカラーリングが感覚を刺激し、夢中になれる時間を届けます。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：2,600円（税込2,860円）

発売日 ：3月下旬発売

対象年齢 ：1才以上

本体サイズ（cm） ：W18.0×D14.5×H20.3

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

【キックでゆらゆら！ごきげんプレイジム 詳細】

赤ちゃんが自分のキックで体を動かしながら楽しく遊べるプレイジムです。電池を使わず、ねんね期からうつぶせ期、おすわり期まで成長に合わせて長く遊べます。赤ちゃんが足でキックすると、頭の上にある大きなお花がゆらゆらと揺れ、ミツバチが楽しい音を鳴らします。自分の動きによっておもちゃが動くことで、遊びながら原因と結果の関係を自然に学ぶことができます。また、揺れるお花やカラフルなおもちゃを目で追うことで視覚の発達を促し、キックや手を伸ばして遊ぶ動きが全身運動や感覚の発達をサポートします。赤ちゃんの好奇心を引き出しながら、楽しい時間を過ごせるプレイジムです。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：10,800円（税込11,080円）

発売日 ：3月下旬発売

対象年齢 ：0才以上

本体サイズ（cm） ：W51.4×D9.5×H44.5

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

【おやこでお揃い コーヒーカップ歯固め 詳細】

身近なコーヒーカップをモチーフにした、遊び心あふれる歯固めです。テイクアウト用ドリンクカップのようなデザインで、ガラガラとしても歯固めとしても使えます。カップを振ると、中に入ったコーヒー豆のおもちゃがカラカラと音を立て、赤ちゃんの好奇心を引き出します。やわらかいフタ部分は、歯固めにちょうどよい噛み心地で、歯の生えはじめの時期にも安心して使えます。赤ちゃんの手でも握りやすいサイズで、遊びながら手指の発達を促します。また、音や色、触感を通して、視覚・聴覚・触覚といったさまざまな感覚をバランスよく育みます。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：1,100円（税込1,110円）

発売日 ：3月下旬発売

対象年齢 ：3ヵ月以上

本体サイズ（cm） ：W12.6×D6.7×H15.0

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

【ぽんぽんポッパービークル 詳細】

人気の手押しおもちゃ「コーンポッパー」をモチーフにし、小さな手でも扱いやすいサイズに仕上げています。本体を押して進むと、ポップコーンがはじけるようにボールがポンポンと飛び跳ね、楽しい音と動きで赤ちゃんの興味を引き出します。転がるおもちゃを追いかけることで、ハイハイや後追いの練習にも繋がり、運動能力を高めます。しっかり握れる取っ手が付いており、手指の発達を促します。また、ポンポンと弾む音やカラフルなビーズの動きが感覚を刺激し、「押すと音が鳴る」「動かすと変化が起きる」といった原因と結果の理解を育むことができる知育玩具です。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：2,000円（税込2,200円）

発売日 ：3月下旬発売

対象年齢 ：6ヵ月以上

本体サイズ（cm） ：W12.1×D12.1×H15.2

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

【ゆらりんタワーコインスロット 詳細】

フィッシャープライスで人気の「ゆらりんタワー」をアレンジした知育おもちゃです。ぐらぐら揺れるタワーにリングを入れると、リングがコロコロ転がって落ちてきます。カラフルな5つのリングが付属しており、タワーの上や横の差し込み口からリングを入れて遊ぶことができます。迷路状のコースを通ってリングが転がる様子を見ながら、赤ちゃんは遊びの中で「入れると出てくる」という原因と結果の関係を楽しく学ぶことができます。タワーの底は丸い形状になっており、リングを入れるたびにゆらゆらと揺れる仕掛けになっています。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：3,000円（税込3,300円）

発売日 ：3月下旬発売

対象年齢 ：9ヵ月以上

本体サイズ（cm） ：W22.9×D10.8×H27.9

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

【ハリネズミくん 見てさわって ポータブルミラー 詳細】

かわいらしいハリネズミの本体には、自分の姿を映して楽しめるミラーと、さまざまな手ざわりを楽しめる飾りが付いている知育おもちゃです。おうち遊びはもちろん、吊り下げパーツでベビーカーやバッグに取り付けておでかけ先でも楽しく遊べます。白黒のハイコントラストパネルは、赤ちゃんの視覚を刺激し、発達をサポートします。ミラーは折りたたんだり、広げて立てたりできるため、腹ばいの姿勢でも興味を持って遊ぶことができます。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：1,600円（税込1,760円）

発売日 ：3月下旬発売

対象年齢 ：0才以上

本体サイズ（cm） ：W17.8×D4.4×H22.9

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

【大好きしかけがいっぱい 四季のソフト絵本 詳細】

遊びながら春・夏・秋・冬の季節に親しめるソフト絵本です。それぞれの季節をイメージしたページには、かわいらしいキャラクターや多彩なしかけが用意されており、見て、触れて、動かして楽しむことができます。カラフルなデザインや異なる手ざわりが、赤ちゃんの視覚や触覚を刺激し、遊びながら学びを深めます。ブックは立てて置くことができるため、腹ばい期の赤ちゃんが体を起こす練習にも役立ちます。また、おすわり期には横にして置くことで、自分でページをめくりながら遊ぶ楽しさを広げることができます。握りやすいハンドルが付いているため、持ち運びもしやすく、おでかけ先でも楽しく遊べます。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：2,000円（税込2,200円）

発売日 ：3月下旬発売

対象年齢 ：0才以上

本体サイズ（cm） ：W20.3×D4.4×H24.1

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

フィッシャープライスについて

フィッシャープライスは、2020年に90周年を迎えたマテル社のベビー・プリスクールおもちゃブランドです。世界No.1*の売り上げ、シェアを誇り、世界150か国以上で販売されています。フィッシャープライスは、おもちゃ研究所「プレイラボ」で、お子さまにテストしていただいています。毎年450以上の新たなアイデアについて、年間2,500人以上のお子さまとそのママ・パパが商品開発に参加しています。また、安心して遊んでいただけるよう、安全性と耐久性を重要視し、世界の安全基準を満たすだけでなく、より厳しい社内基準を設けています。

公式サイト ：http://mattel.co.jp/toys/fisher_price/

プレイラボ詳細：https://mattel.co.jp/fisher_price/playlab/

プレイラボ発！子育てのヒント公開中：https://mattel.co.jp/fisher_price/smilestones/index.html

*The NPD Group/2022/USD インファント・トドラー・プリスクール玩具カテゴリー

マテル社について

マテルは、世界をリードするおもちゃとファミリーエンターテイメント企業であり、世界で最もアイコニックなブランドポートフォリオを展開しております。私たちは、バービー(R)、ホットウィール(R)、フィッシャープライス(R)、きかんしゃトーマス(TM)、UNO(R)、マッチボックス(R)、MEGA(R)、マッチボックス(R)、ポリーポケット(R)、そしてマスターズ・オブ・ジ・ユニバース(R)など、他にもグローバルエンターテイメント企業の人気ブランドを通じて、おもちゃ、コンテンツ、消費者製品、デジタルおよびライブ体験を提供しています。マテルは1945年の創業以来みなさまに信頼されるパートナーとして、だれしもが子どもの頃に熱中していた好奇心をずっと持ち続けられるよう、誇りをもって取り組んでいます。

公式サイト：http://www.mattel.co.jp/