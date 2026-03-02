三井住友カード Vpassアプリの家計管理機能をリニューアル

三井住友カード株式会社は、オープンなお金のプラットフォームとなることを目的に、2026年3月2日（月）より、三井住友カード Vpassアプリ上で『マネーフォワード ME』と連携して利用できる家計管理機能（口座・サービスおまとめ管理機能）を提供いたします。なお、機能の提供開始にあわせて「家計管理機能リニューアル記念キャンペーン」を実施いたします。

■『家計管理機能（口座・サービスおまとめ管理機能）』のサービス概要

三井住友カード Vpassアプリと『マネーフォワード ME』を連携することで、SMBCグループに限らず、『マネーフォワード ME』で登録している他社の金融機関・サービスを一元管理できます。お持ちの銀行や証券の口座、クレジットカードに加え、通販やネットスーパーなどの利用状況も確認できます。また、ホーム画面では、クレジットカードのお支払い金額と銀行口座の残高をセットで把握できることで、クレジットカードの引き落としに向けた準備をサポートし、日々のキャッシュレス決済を安心して利用できます。

※サービス詳細はHP(https://www.smbc-card.com/mem/vps/vapp/kakeikanri.jsp)をご確認ください。

※家計管理機能のご利用には、Vpassアプリを最新バージョンへアップデートのうえ、SMBC IDとマネーフォワードMEのID連携が必要です。

※リニューアルに伴い、これまでご提供していた家計管理機能は終了いたします。

■キャンペーン概要

日頃より三井住友カードをご利用のお客様を対象に、『家計管理機能（口座・サービスおまとめ管理機能）』のご利用開始と、対象のクレジットカードで5,000円（税込）以上ご利用をいただくことで、Vポイントが当たるキャンペーンを実施いたします。キャンペーンの詳細ならびにエントリーにつきましては、以下の特設ページにてご確認ください。

・キャンペーン期間

2026年3月2日（月）～2026年3月31日（火）

・特設ページ

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7244508.jsp?dk=sp_083_0023040

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。