レッセンス、工藝美術家・池田晃将氏と創り上げた限定モデル「TYPE 9 IKE」を3月上旬より発売

DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 靖夫）は、ベルギー発の時計ブランド「Ressence（レッセンス）」が日本の工藝美術家・池田晃将（いけだ てるまさ）氏と共に創作した、伝統技術と未来的デザインを融合した限定モデル「TYPE 9 IKE」を、2026年3月初旬より発売いたします。

TYPE 9 IKEは、レッセンスが持つミニマルデザインをキャンバスに、池田氏が漆を複層に塗り重ね、高品質の真珠母貝を極限まで薄くして埋め込むことで、空想科学的な近未来の世界観を表現したモデルです。レッセンス独自の、緩やかな湾曲を描きながら回転する特徴的な文字盤と調和することで、臨場感ある立体的な表現が生まれています。

レッセンスの創設者兼クリエイティブディレクターであるBenoît Mintiens（ベノワ・ミンティエンス）は次のように述べています。

「初めて池田氏の作品を目にした時、伝統に根ざした技術と近未来的な世界観が融合した美しさに強く魅了されました。この芸術的表現がレッセンスの時計と組み合わさることで、未来の世界から現れたかのような文化や表現を感じ取っていただけると確信しています。」

世界限定 8 本の TYPE 9 IKE は単なる時計にあてはめられた芸術ではなく レッセンスの回転する文字盤のために想像された作品です。今回の協業により、池田氏はブランド独自の特許機構であるROCSを螺鈿技術を通じて新たな芸術表現へと昇華させました。各作品の制作には約1か月を要します。

池田氏は次のように語ります。

「各々の時計から、過去と未来が共存する逆説的な表現を感じ取っていただけると思います。」

さらに池田氏は、制作の起点についてこう続けます。

「初めてTYPE 9の回転するディスプレイを見た際、宇宙や銀河系を想起しました。その感覚が今回の作品の創作につながり、『地動説』というコンセプトが生まれました。天文学者がデータに基づき初めて地動説を唱えた際、当時の有識者がそれに反発した--その緊張感や揺らぎを、この作品に込めています。作品は単なる装飾ではなく、精緻でありながら優雅さを持つ“言葉”のような表現を目指しました。」

そして最も難しかった点について、次のように説明しています。

「螺鈿の技術を強い曲面にどのように配置するかが大きな課題でした。真珠母貝は平面に近く、薄くすると割れやすいためです。そこで真珠母貝を極限まで薄くし、液体につけて柔らかくした後、ゴムシートの上で徐々に形をつけることで、曲面に沿わせる方法を確立しました。」

TYPE 9は、レッセンスにとって最も根幹となるモデルであり、「最もシンプルに時間を読む」という体験を提供する時計です。今回の限定モデルでは、黒いDLCコーティングを施したチタニウム製ベゼル・ケース・ダイアル・裏蓋を採用し、光によって異なる輝きを放つディスプレイを際立たせています。また、ケースバックには池田氏のサインが刻まれています。

ミンティエンス氏は最後に次のように語ります。

「この時計は、見る人に不思議な感覚をもたらすでしょう。何を見ているのかはっきりとは説明できなくても、確かに“感じる”--その感覚を味わっていただければ光栄です。」

取り扱い店舗

本製品は以下の正規販売店にて取り扱い予定です。

- 伊勢丹新宿店- ISHIDA表参道- アイアイイスズ本店

レッセンスについて

レッセンスは、たった一つのゴールを念頭に置いて2010年に創業しました。そのゴールとは、機械式時計の現状を打破することです。現代における機械式時計の妥当性を見直し、過去の栄光にしがみついているかのように見える業界全体に、新たな息吹を吹き込みたいと考えました。2013年にジュネーブ時計グランプリにてHorological Revelation賞を受賞したレッセンスは、現代の高級時計製造技術に独特のアプローチを採り入れています。それは、スイス製のキャリバーと、他にはない自社設計のイノベーションを組み合わせ、現代の機械式時計がどのように機能し、ユーザーと関わり合っていくのかをじっくりと考える取り組みです。

DKSH について

DKSHは、160年以上にわたり、ヘルスケア事業部門、消費財事業部門、生産資材事業部門、テクノロジー事業部門を通じて、アジアを中心に世界中に企業の成長を支えてきました。マーケットエクスパンションサービスのリーディングカンパニーとして、調達、マーケットインサイト、マーケティング・販売、eコマース、流通、アフターサービスなど幅広いサービスを提供し、「人々の生活を豊かにする」という企業使命を実現しています。また、DKSHは国連グローバル・コンパクト（United Nations Global Compact）に加盟しており、責任あるビジネス運営の原則を遵守しています。スイスのSIX証券取引所に上場しているDKSHは、現在35のマーケットで26,840名のスペシャリストを擁しており、2025年には売上高111億スイスフランを達成しました。

消費財事業部門では、急成長している食品サービス、ラグジュアリー・ライフスタイルグッズ、ヘア・スキンケア製品の分野に注力しています。13,620人のスペシャリストが所属するこの部門は、2025年には売上高34億スイスフランを記録しました。

