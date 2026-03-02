【目標達成率600%突破！】自社植物工場産の国産高麗人参サプリ「SOWAKAPURE」、Makuakeでの先行販売を盛況のうちに終了。3月より自社ECサイトにて一般販売開始決定！

株式会社YD-Plants

最先端の植物工場運営・開発を行う株式会社YD-Plants（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：山下大地）は、自社植物工場で栽培した国産高麗人参を100%使用したサプリメント「SOWAKAPURE（ソワカピュア）」のMakuake先行販売プロジェクトにおいて、目標達成率600%を記録し、多くの反響をいただいたことをお知らせいたします。

これを受け、2026年3月より、自社公式ECサイトにて一般販売を開始いたします。

■ Makuakeプロジェクトの結果：多くの支持を集めた「国産」へのこだわり

2026年1月31日から2月27日まで実施したMakuakeでの先行販売では、開始直後から多くのご支援をいただき、最終的に目標金額の600%を達成いたしました。

「国産の高麗人参を探していた」「植物工場での管理栽培という安心感に惹かれた」といった応援コメントを多数いただき、健康意識の高い層を中心に、希少な国産素材への期待の高さが裏付けられる結果となりました。

■ 「SOWAKAPURE」が選ばれる理由

1. 自社植物工場による「完全プロデュース」 通常は収穫までに6年を要する高麗人参を、独自の環境制御技術により、同等の品質を維持したまま約1/4の期間で栽培。天候に左右されず、成分を最大化した状態で収穫しています。

2. 混じりけなし、国産高麗人参100％の贅沢 葉、茎、根を丸ごと使用し、高麗人参の栄養素を凝縮。充填剤や保存料を極限まで排除し、純粋に高麗人参の力だけを届けることにこだわりました。

3. 安心・安全の国内一貫生産（トレーサビリティ） 国内自給率わずか約1%と言われる高麗人参。当社は栽培から加工まで国内自社管理で行うことで、農薬リスクなどを排除した「見える化」された品質を保証します。

■ 今後の展開：3月よりECサイトでの一般販売を開始

Makuakeでの大きな反響を受け、より多くの方に日常的に「SOWAKAPURE」を取り入れていただけるよう、3月より自社ECサイトでの一般販売を開始いたします。

販売開始時期： 2026年3月予定

販売場所： 公式オンラインショップ（URL準備中）

■ 株式会社YD-Plantsについて

当社は、最先端の植物工場技術を通じて、食と健康の未来を創造するスタートアップ企業です。MBAを持つ元経営コンサルタントの代表と、大手電機メーカーで植物工場事業を牽引してきた技術者集団が結集し、10年以上の研究を経て「高品質な植物の安定生産」を実現しました。希少な国産素材の価値を再定義し、健やかな社会の実現に貢献してまいります。

会社名： 株式会社YD-Plants

所在地： 神奈川県横浜市西区北幸二丁目10番48号 むつみビル3階

代表者： 山下 大地

事業内容： 植物工場の運営、農産物の栽培・加工・販売

公式サイト：https://yd-plants.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社YD-Plants 広報担当：山下 E-mail：info-yd@ydplants.com