リブマックスリゾート八ヶ岳高原が2026年3月にリニューアルオープン！

株式会社リブ・マックス

株式会社リブマックス（本社：東京都港区）が運営するリブマックスリゾート八ヶ岳高原（山梨県北杜市大泉町）は、2026年3月上旬にリニューアルオープンします。

山梨県北杜市・八ヶ岳エリア（小淵沢・大泉・高根）は、標高1,000m前後の冷涼な高原地帯に位置し、雄大な山岳景観、名水、澄み切った空気、そして“八ヶ岳ブルー”と称される美しい青空が広がる国内屈指の観光地です。温泉、美術館、牧場、トレッキングスポットなどが点在し、首都圏から2時間程度でアクセスできる利便性の高いリゾート地として注目されています。

リブマックスリゾート八ヶ岳高原は、八ヶ岳の豊かな自然に包まれながら、ゆったりとした時間を過ごせる高原リゾートホテルです。

客室からは四季折々に表情を変える山々を望むことができ、館内には大浴場・レストランをはじめ、滞在の快適さを高める設備を整えています。

■ 施設の魅力/特徴

当館では、地元食材をふんだんに生かした会席料理を提供し、旅の醍醐味である“食”を存分にお楽しみいただけます。さらに、大浴場の内湯からは富士山を望む絶景が広がり、ゆったりと湯に浸かりながら日本の象徴的な景色をご堪能いただける特別なひとときを演出します。広々とした大浴場に加え、サウナと水風呂も完備しており、高原ならではの爽やかな気候と相まって、“ととのう”体験を満喫いただけます。また、大浴場には人気ブランド「ReFa」のドライヤーを用意しており、旅の’贅沢’をより実感することができます。

客室は、「洋モダン洋室」と「和美麗スーペリア」の2タイプをご用意しております。

洋モダン洋室は、37平米のゆとりある空間にユニットバスを備え、上質な眠りを追求したシモンズ製ベッドを導入した洋室タイプです。

一方、和美麗スーペリアは、10畳の和室に広縁を備えた18平米の開放感あるお部屋で、トイレと洗面台を完備し、ゆったりと過ごせる布団タイプの寝具をご用意しております。

お部屋は、旅の過ごし方やお好みに合わせてお選びいただけますので、ご滞在にぴったりの空間で快適なひとときをお楽しみください。

また、館内にはファミリーやカップルで楽しめるさまざまな娯楽施設を設けており、雨の日でも快適にお過ごしいただけます。さらに、多彩なデザインの中から好きな浴衣をお選びいただき、観光地を自由に散策できるのも魅力のひとつ。非日常感あふれる装いは写真映えも抜群。ワクワク感に満ちたご旅行をお楽しみください。

■ 施設概要

施設名：リブマックスリゾート八ヶ岳高原

所在地：山梨県北杜市大泉町西井出8240-1253

TEL：0551-38-7100

リニューアルオープン：2026年3月

公式サイト

https://www.livemax-resort.com/yamanashi/yatsugatakekogen/

■お問い合わせ

株式会社リブ・マックス リゾート事業部

東京都港区赤坂2-5-1 S-GATE赤坂山王9F

TEL：03-3505-0777

公式問い合わせ：https://www.hotel-livemax.com/contact/