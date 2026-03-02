社会インフラ系データビジネス・AI担当の新執行役員 児玉和也 就任のお知らせ

株式会社ビーマップ

株式会社ビーマップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉野 文則、以下当社）は、2026年3月1日付で元LINEヤフーで部長職を務めていた、児玉和也を執行役員として新たに採用いたしましたことを、お知らせします。

■当社グループの社会インフラ系データビジネスに向けた動向

当社はこれまで大手企業の協力会社として社会インフラ関連事業を担ってきましたが、当時はそれぞれの事業で発生し、蓄積する膨大なデータを自社で分析することができませんでした。

しかし先のコロナ禍を機に、近年は当社自身が社会インフラを支える事業を直接展開するようになり、GAFAでさえ保有し得ない、日本の社会にとって極めて重要なデータを扱うことができる立場となりました。

すでに社内にはインド工科大学出身者をはじめ、AI領域に強い人材が育っており、彼らのスキルをデータの分析・解析に活かして社会インフラ系データビジネスを本格的に立ち上げます。

具体的には、当社子会社の株式会社MMSマーケティング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉野 文則）で従来の流通向け販促事業に加え、今春より大手流通企業の購買データと連携した解析事業を開始します。まずは以下のような分析に取り組みます。

・キャンペーンが顧客の購買行動に与える影響

・テレビ・SNS広告が購買行動に与える効果

・これらの広告施策を、よりダイレクトに顧客の購買につなげるための最適化

さらに当社は、鉄道会社向けに受益者負担型QR乗車券「とくチケ」や、アーティストと鉄道会社が連携して街をエンターテインメント化する「THE NEXT TOWN」のプロジェクトも進行しています。これらの事業で取得できるデータを解析し、人がどのような動機や経路で移動するのかといった行動特性も明らかにしていきます。

加えて、当社は社会生活の中で生まれるデータも保有しています。

・スマートメータを活用した高齢者見守りサービス「おうちモニタ」

・Wi-Fiセンシングによる在室検知・心拍検知

・クラウド型スマートウォッチを活用した健康管理サービス（現在開発中）

こうした社会インフラデータを分析することで、当社は人々の暮らしの安全性向上や健康的な生活の実現に寄与します。新執行役員としてこの度、当社の仲間に加わった児玉を中心に、当社は今後、これら多様なデータを解析・活用して新たな価値を生むビジネスを展開してまいります。

■新執行役員 児玉 和也（こだま かずや） 略歴

2005年に当時のヤフー株式会社に入社し、法人営業として新規開拓や提携交渉を担当。経験と実績を積み重ね、2013年に検索事業本部事業開発部部長へ昇進したのちは、検索領域のアライアンスを統括。多数の有力パートナー獲得や海外企業とのJV設立を実現しただけでなく、管理職として部門メンバーからのES(社員満足度)も全社上位を維持。

2017年にはメディア領域の新規事業開発へ異動し、医療系ベンチャーとの資本業務提携を主導。2018年からはチケット事業で大手施設の案件獲得やデジタルチケット導入などを推進。

2021年からはLINEヤフー株式会社ローカル統括本部の部長として、ローカル関連事業のアライアンス、サービス企画、営業企画を統括。2年間で６桁の件数に届く新規利用施設の獲得や、LINE公式アカウントと合わせた提案スキーム構築などに寄与してきました。

こうした職務経歴を重ねつつ、その一方で今後は社会課題解決型の新規事業創出に、なお一層貢献していきたいとの思いから、この度、当社の仲間に加わることとなりました。

■当社代表取締役社長 杉野 文則よりコメント

私と児玉氏との出会いは、2013年頃、児玉氏が当時のヤフー株式会社検索事業本部事業開発部 部長時代に、テレビと検索エンジンの連携による新ビジネスの可能性を考えて、様々な番組でトライアルをしたのがきっかけです。「情熱大陸」(TBS系列)、「ザ・ノンフィクション」（フジテレビ系列）等、多くの番組で事前メタデータ、検索エンジンを活用し、様々な実績を上げました。

その後、2024年に児玉氏がLINEヤフー株式会社で店舗向けサービスの営業・アライアンス責任者になったことで再会し、さっそく上述のデータ事業の構想を説明したところ、こうしたデータはGAFAですら持ち得ないほどの、稀有の可能性と発展性を秘めたものであることを即時に理解し、ぜひその活用に携わらせてほしいとのことで、今回のご縁になりました。

LINEヤフーの中軸で活躍されていた児玉氏の加入は、当社にとって大きなビジネスの創造につながるものと期待しております。