楽天銀行株式会社

楽天銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東林 知隆、以下「楽天銀行」）は、福岡市水道局の水道料金等の口座振替サービスの受付を3月1日から開始しました。

お支払い方法と公金の種類

福岡市水道局

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10804/table/47_1_f1a7d71435a1b2343ad5c944b2239ab3.jpg?v=202603020851 ]

■口座振替によるお支払い

楽天銀行口座をお持ちのお客さまは、収納機関サイト（ウェブでの申込）からお申し込みいただきますと、口座振替でのお支払いが可能です。口座振替のお手続き方法につきましては、以下のウェブサイトよりご確認ください。

- 収納機関サイトでのお手続き方法

https://www.rakuten-bank.co.jp/useful/apply-setup.html

楽天銀行口座をお持ちのお客さまは、楽天銀行のお客さま優遇プログラム「ハッピープログラム」※1にエントリーすると口座振替およびペイジーによるお支払いごとに最大3ポイントの楽天ポイントを獲得できます。また、口座振替によるお支払いは、ご利用状況に応じて普通預金金利を上乗せする「ボーナス金利」※2の対象となります。

楽天銀行は、これまでもお客さまの生活口座としてより便利にご利用いただけるよう、公共料金、クレジットカード利用代金、通信料および保険料などの様々な口座振替に対応してきました。今後もデジタルバンクの特性を活かして、お客さまのニーズにお応えし、口座振替、ペイジーの提携先を拡大してまいります。

※1：「ハッピープログラム」は、楽天銀行のお客さま優遇プログラムです。エントリー（無料）するだけでお取引ごとに楽天ポイントが貯まります。詳細は以下のウェブサイトよりご確認ください。

https://www.rakuten-bank.co.jp/happyprogram/

※2：「ボーナス金利」は、普通預金の優遇プログラムです。詳細は以下のウェブサイトよりご確認ください。

https://www.rakuten-bank.co.jp/assets/fixeddep/savings/bonus-interest.html