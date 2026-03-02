coodyテント圧縮バッグ、本日Makuakeにて公開。開始45分で1,000万円達成

株式会社W&W

合同会社COODY（所在地：東京都）は、「coodyテント圧縮バッグ」をクラウドファンディングサイトMakuakeにて本日公開いたしました。

公開開始からわずか45分で応援購入金額1,000万円を達成。

キャンプの“積み込み”から“撤収”までを変える収納アイテムとして、多くのお客様から支持を集めています。

キャンプの“積み込み”と“撤収”を変える

キャンプ前の積み込み。限られた車載スペースにどう収めるか、毎回悩む。

ルーフキャリアに載せたいけれど、濡らしたくない。

撤収後はテントが想像以上にかさばる。行きも帰りも、テント収納は悩みの種でした。

coodyテント圧縮バッグは、テント本体だけでなく、収納体験そのものを再設計するという発想から生まれました。

■ POINT 01 約30％圧縮。収納スペースにゆとりを

圧縮により体積を約30％削減。収納スペースにゆとりを生み出します。

圧縮バッグサイズ：85×62×48cm

圧縮後は上面がフラット形状となり、その上にギアや別のテントを重ねて収納することも可能です。

積載効率を高め、キャンプ前の準備もよりスムーズになります。

■ POINT 02 高気密ジッパー × 上質リップストップ生地

表面には210Dダイヤリップストップナイロンを採用。軽さと強度を両立し、移動時の擦れや衝撃からテントを守ります。

内側には0.15mm TPU防水シートを使用。水や埃の侵入を抑える設計です。

さらに止水ファスナーを採用することで高い気密性を確保。ルーフキャリアへの積載時にも安心して使用できます。

■ POINT 03 coody全エアテントシリーズに対応

coodyの中でも最も大型の「coodyエアテントFamilia」も収納可能。

もちろん対応サイズ内であれば、他社製テントにもご使用いただけます。

カーペットや寝具の圧縮にも適しており、キャンプや旅行などさまざまなシーンで活躍します。

■ POINT 04 誰でも簡単圧縮

テントを収納袋から出し、バンドで固定した状態で収納。

ファスナーをしっかり締めたら、あとは空気を抜くだけ。

お手持ちの電動ポンプでも対応可能ですが、専用ターボポンプを使用すれば、より簡単かつすっきりと圧縮できます。撤収時間の短縮にもつながります。

■ 開始45分で1,000万円達成

公開直後から多くの応援購入が集まり、開始45分で1,000万円を達成しました。

収納まで含めた体験提案に関心が寄せられており、

行きも帰りもスマートにというコンセプトが、キャンプはもちろん、自宅や旅行、さまざまなアウトドアシーンへと広がりを見せています。

Makuakeについて

coodyテント圧縮バッグ

▼プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/coody-tentshield/

▼公式サイト

https://coody-jp.com/tentshield/

商品詳細

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■国内サポート体制

coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。

安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼カスタマーサポート

https://coody-jp.com/cs/

会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。