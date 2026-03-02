【ららぽーと愛知東郷】小樽洋菓子舗ルタオが 3月3日(火)より、北海道のプレミアムギフトスイーツを期間限定でお届け

株式会社ケイシイシイ

「小樽洋菓子舗ルタオ」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）は、2026年3月3日(火)～3月15日(日)に、三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷に期間限定出店いたします。ルタオ看板商品のチーズケーキ「ドゥーブルフロマージュ」や、ドゥーブルフロマージュの新フレーバー「みかんドゥーブル～温州みかん～」など、さまざまなスイーツをご用意いたします。この機会にぜひルタオのスイーツをお楽しみください。

【概要】

■ 出店期間：2026年3月3日(火)～2026年3月15日(日)

■ 営業時間：10:00-20:00

■ 開催場所：三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷 1F 中央 メインスクエア

■ 取扱商品

・ルタオの定番人気商品「ドゥーブルフロマージュ」

・ルタオを代表するチーズケーキの新しいフレーバー「みかんドゥーブル～温州みかん～」

・3種のチーズの個性を活かしたチーズテリーヌ「パフェ ドゥ フロマージュ」

・人気のチーズラングドシャ「小樽色内通りフロマージュ」

人気のドゥーブルの新フレーバー「みかんドゥーブル~温州みかん~」

みかんドゥーブル~温州みかん~

温州みかんの華やかな酸味と、チーズのコクやミルク感が一体になった期間限定のドゥーブルフロマージュ。下層のみかんベイクドチーズケーキには、温州みかんとマンダリンの 2 種の柑橘を使用して味わいに奥行きをプラス。温州みかんの果肉も加え、みかん本来の甘みと酸味を存分に感じられる仕上がりにいたしました。すっきりとしたミルク感のマスカルポーネムースが、みかんの爽やかな風味をより一層引き立てます。

【商品名】みかんドゥーブル~温州みかん~

【価 格】2,484円（税込）

【直 径】12cm

ルタオ看板商品 「ドゥーブルフロマージュ」

2 層のチーズが生み出した奇跡のくちどけのチーズケーキ。上層のミルク感が引き立つレアチーズと、下層のしっかりとしたコクを感じるベイクドチーズが、口の中で一体となってとろけてい

きます。口にした瞬間ふわっと広がる濃厚なミルク感と、なめらかなくちどけをお楽しみください。

【商品名】ドゥーブルフロマージュ

【価 格】2,268円（税込）

【直 径】12cm

3種のチーズが濃厚でなめらかなチーズテリーヌ「パフェ ドゥ フロマージュ」

ドゥーブルフロマージュ

さわやかな酸味の北海道産クリームチーズ、ミルキーな甘みのイタリア産マスカルポーネチーズ、成熟した風味の北海道産カマンベールチーズを厳選。さらに余市産ナイアガラジュースで、さわやかな風味をプラス。絶妙な火加減でじっく

りと蒸し焼きにすることで、なめらかな口どけになり濃厚なチーズ感を楽しみながらも、すっきりとした余韻を感じる味わいに仕立てました。

【商品名】パフェ ドゥ フロマージュ

【価 格】3,240円(税込)

【内容量】440g

ルタオならではのチーズの味わい豊かなラングドシャ 「小樽色内通りフロマージュ」

パフェ ドゥ フロマージュ

ルタオ一番人気のドゥーブルフロマージュと同じイタリア産マスカルポーネチーズを使用し、クリームチーズやルタオオリジナル生クリーム、バターを加えたクッキーでチーズチョコプレートをサンドしました。チーズの味わいが広がるコイン型のラングドシャ。

【商品名】小樽色内通りフロマージュ

【価 格】1,188円（税込）/9枚入

■小樽洋菓子舗ルタオについて

小樽色内通りフロマージュ

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。

店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

小樽洋菓子舗ルタオ公式HP：https://www.letao-brand.jp/

小樽洋菓子舗ルタオ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/letao_official/

■会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業株式会社ケイシイシイは「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。