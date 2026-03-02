自動車業界のマーケティングAI社員「cars MANAGER」新規・リピート顧客増の「スマートマップ集客」オプションリリース

cars 株式会社

グローバルカーライフテックカンパニー cars株式会社は、マーケティングAI社員「cars MANAGER（カーズマネージャー）」のオプションサービスとして、Google検索、Googleマップ、Googleビジネスプロフィールを活用した集客自動化支援「スマートマップ集客」 をリリースしました。

「スマートマップ集客」について

Google検索、Googleマップ上での店舗やサービス情報を最適化し、「近くで探している」「今すぐ利用したい」ユーザーとの接点強化の集客自動化支援します。店舗情報・提供サービス内容の充実化をはじめ、投稿・写真・クチコミ運用を一体で支援することで、商圏エリア検索におけるワンストップに予約・来店までシームレスにつながる導線を構築します。これにより、広告に依存しない安定した集客を実現することで、継続的な顧客接点の創出とカーライフバリューチェーン経営の強化を支援します。

本オプションは、1店舗・1サービスからでも導入可能で、必要な集客導線だけをスモールスタートすることも、ブランドイメージに合わせて情報設計を全面的に最適化することも柔軟に対応します。さらに、cars MANAGERと連携することで、Googleビジネスプロフィールの検索・閲覧データを継続的に可視化。どのエリアから、どのような検索行動が生まれているかをもとに、月次のサクセスコンサルティングを通じて改善施策を設計し、集客成果の最大化を支援します。

本サービスの導入メリット

《1》 商圏エリアで「地域No.1」の認知を目指す

地域名＋業種（例：〇〇駅＋乗り換え）の検索結果において、「選ばれる位置」に表示されます。「近くでいいお店ないかな？」と探しているお客様にアピールできるので、チラシや広告よりも高効率な集客が期待できます。

《2》 24時間365日の「予約・来店」までを最短ルートで自動集客化

Googleビジネスプロフィールから予約ページへの導線を最適化。「行きたい」と思った瞬間の熱量を逃さず、最短ステップでアクション（予約・電話）へ導くことで、機会損失をゼロにします。

《3》 お店の「ファン」を増やす信頼作りのブランディング

第三者のリアルな評価（口コミ）は、広告以上の説得力を持ちます。高評価の蓄積と誠実な返信運用によって「信頼できるお店」というブランドを確立し、新規顧客の予約来店増につながります。

《4》 掛け捨て型の広告費を削減し、ストック型の「集客資産」を構築

一時的な集客で終わるネット広告とは異なり、Googleマップで積み上げた評価や認知はオンラインのストック型の「集客資産」となり、顧客生涯価値（LTV）が大幅に増加し、高収益な体質シフトに貢献します。

《5》 成果を出す「サクセスコンサルチーム」の伴走支援

デジタル知識や専門ノウハウは一切不要。「どんなお客様に来てほしいか」をお伝えいただくだけで、複雑な設計・設定から日々の運用まで、サクセスコンサルチームが成果創出まで伴走します。

スマートマップ集客について問い合わせる :https://cars-enjoy.com/biz/manager/contact/?cat=demo

「cars MANAGER」について

「cars MANAGER」は、自動車業界のマーケティングAI社員による顧客のカーライフに寄り添った共感マーケティングオートメーションサービスです。AIを活用した人とクルマのカーライフデータの収集・解析により、「経営支援」「集客支援」「複業支援」に利活用することで、持続的成長による「利益増」、「顧客増」、「効率増」を実現します。

「cars MANAGER」サービスサイト：https://cars-enjoy.com/biz/manager/

※「cars MANAGER」はcars 株式会社の登録商標です。

今後も当社は、「Enjoy! Smart Car Life.」をコンセプトに、世界中の人々のカーライフをエンジョイ＆スマートにするため、「カーライフ」×「テクノロジー」による グローバルカーライフテックサービスを提供してまいります。どうぞご期待ください。