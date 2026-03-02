三井住友銀行アプリで、『マネーフォワード ME』との連携機能と新たな資金移動方法を提供開始

株式会社三井住友銀行

株式会社三井住友銀行は、マネーフォワードホーム株式会社が提供する『マネーフォワード ME』と連携したサービス『マネーフォワード ME連携サービス』の提供を開始いたします。なおサービス提供にあわせて、最大50,000円相当のVポイントが当たるキャンペーンを実施いたします。

三井住友銀行は、個人のお客さま向けに、より幅広いお客さまにとって利便性の高いサービスを提供することを目的に、2026年3月2日（月）より、三井住友銀行アプリに『マネーフォワード ME連携サービス』、『お金を移す』機能を新たに導入開始いたしました。

■『マネーフォワード ME連携サービス』のサービス概要

三井住友銀行アプリと『マネーフォワード ME』を連携させることで、『マネーフォワード ME』に登録している三井住友銀行以外も含む金融関連サービスの資産情報が、三井住友銀行アプリの口座一覧画面で一元管理でき、アプリを通して簡単に資産総額や前日比を確認することができます。

なお、これまでご提供していた「家計管理サービス」は本サービスの開始と同時にサービスを終了いたします。

■「お金を移す」機能のサービス概要

出金口座・入金口座をドラッグ＆ドロップで選択することができ、『マネーフォワード ME』に連携している三井住友銀行以外の金融機関へ、より直感的な操作で資金移動ができます。

また、クレジットカードのお支払い金額に対して引落口座の残高が不足している場合にアラートでお知らせし、引落口座へのシームレスな資金移動ができます。

■キャンペーンを実施

新機能リリースを記念し、Oliveアカウントをご契約のお客さまを対象とした『マネーフォワード MEとの連携キャンペーン』を2026年3月2日（月）より開始いたします。まだOliveをお持ちでない方も期間中に契約すれば対象となりますので、この機会に『マネーフォワードME』との連携およびOliveアカウントのご契約をご検討ください。

・キャンペーン期間：2026年3月2日（月）～2026年3月31日（火）

・対象者 ：Oliveアカウントご契約のお客さま（※）

・対象条件 ：期間中にエントリー、Oliveアカウントのご契約であること、三井住友銀行アプリからマネーフォワード MEとの連携、2026年4月17日（金）23時59分59秒時点のOliveアカウントの普通預金口座残高が10,000円以上あることが必要です

・特典内容 ：1等 抽選で10名さまに50,000円相当のVポイントをプレゼント

2等 抽選で25,000名さまに100円相当のVポイントをプレゼント

※詳細は以下、キャンペーンページをご覧ください。

キャンペーン詳細はこちら：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/moneyforward/202603

＜Oliveとは＞

2023年3月からスタートした「Olive（オリーブ）」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。サービスローンチ後も、お客さまの声にお応えし、定額自動入金サービス、アカウントランク切替機能、家族カードの発行、支払いモード追加サービスなど、お客さまにとって便利で使いやすくなるよう、サービスや機能のレベルアップを重ねております。

サービス詳細はこちら：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/brand/index.html