福島県双葉郡楢葉町における体験型ツアー参加者数が

株式会社ピーエイ

会社名 株式会社ピーエイ

代表者 代表取締役会長兼社長 加藤 博敏

（コード番号 4766：東証スタンダード 札証）

福島県双葉郡楢葉町における体験型ツアー参加者数が初回実施比で約2.8倍に増加

当社グループは、ミッションである「地域に人を集め 地域に賑わいを創り 地域を元気にする」の実現に向け、福島県双葉郡楢葉町において関係人口の創出を目的とした「地域体験型ツアー」を展開しております。

このたび、連結子会社である株式会社福島インカネイトが、2025年9月から2026年1月にかけて実施した各種ツアーにおいて、初回実施以降の段階的な改善の結果、参加者数が着実に増加いたしました。体験内容の磨き込みや集客導線の最適化を進めたことにより、体験型コンテンツへの一定の需要を確認いたしましたことから、その進捗についてお知らせいたします。

記

1．集客実績の推移

2025年9月より開始した体験型ツアーにおいて、参加人数は以下の通り推移しております。

2025年9月（美調整ヨガツアー）： 7名

2025年12月（ゆず収穫、植樹ツアー）： 11名

2026年1月（デトックスツアー）： 20名

2．アンケート結果に基づく評価と成果

本年度実施したツアーの参加者アンケートにおいて、以下のような高い評価を得ております。

高い顧客満足度：

参加者36名（2名は児童のためアンケート無回答）中34名（94.4％）が「大変満足」と回答し、「やや満足」を含めたポジティブな評価は100％に達しました。

県外からの来訪促進と再訪意向：

デトックスツアーおよびゆずツアーでは、参加者の100％が「楢葉町へまた来たい」と回答しております。

また、「今後もツアーに参加したいか」という問いに対しては、各回とも70％以上が「参加したい」と回答し、「内容によっては参加したい」を含めると全参加者が前向きな意向を示しました。

官民連携による体験価値の創出：

「朝日の海辺でのヨガ」や「地元農家との交流を伴うゆず収穫体験」など、地域資源を最大限に活用したプログラムが高く評価されました。

ホスピタリティの評価：

運営スタッフによる「親切で細やかなおもてなし」が高く評価されており、当社グループの運営するツアーの大きな強み（付加価値）となっております。

今回の結果を通じて、官民連携による県外からの来訪促進の有効性と、運営ノウハウの蓄積が進みました。

今後は実施回数の拡大やコンテンツの横展開も視野に入れ、集客コストの最適化を推進するとともに、これらを活かした「地域の魅力を収益化し自走する事業モデル」へとアップデートを図り、持続可能な地方創生と収益化の両立を目指してまいります。

さらに、今後は本事業で蓄積したノウハウを他の自治体にも展開する予定であり、各地域の特性に応じた持続可能な地域活性化モデルの構築を推進してまいります。

■今後の見通し

本件が令和８年12月期の連結業績に与える影響は現時点では軽微であり、業績予想の修正はありません。

なお、本取り組みは中長期的な関係人口の創出および地域事業基盤の拡充を目的とするものであり、今後の事業成長への寄与を見込んでおります。

【旅行業登録概要】

登録番号：福島県知事登録旅行業 第2-395号

登録日 ：2025年5月16日

有効期間：令和7年5月16日 ～ 令和12年5月15日

業種区分：第2種旅行業

【会社概要】

■社 名：株式会社福島インカネイト

■本社所在地：福島県双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原27番地95

■代 表 者：代表取締役社長 加藤博敏

■設 立：2024年7月1日

■資 本 金：2,000万円

■株 主：株式会社ピーエイ（98.75%）、楢葉町（1.25%）

■事 業 内 容： ・移住・交流、地域おこし協力隊および関係人口に関する情報の収集・提供。

・移住・交流ビジネス創出を目的とした企業・地方公共団体との共同研修支援。

・関係人口の創出に向けた広報・イベントの企画運営。

・体験ツーリズムの企画立案および運営管理。

＜ 問合せ先 ＞

担当：株式会社福島インカネイト

電話：0240-25-3220

mail：m-komuro@incarnate-fks.com

以上