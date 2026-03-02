「麻布坂カレー」第５弾！新たなメニューが仲間入り！

港区

麻布地区総合支所協働推進課の地域事業活性化プロジェクトが取り組む「麻布坂カレー」に、３月２日（月曜）から新たなメニューが加わり、麻布エリアを象徴する“ご当地カレー”が全13種類となりました。

さらに、３月31日（火曜）まで、麻布坂カレー無料券が当たるアンケートも実施しています。

本事業をきっかけに麻布エリアの魅力を高め、地域の魅力発信をさらに加速させていきます。

新たに加わった店舗とメニュー

【通常提供】

提供店舗：麻布あみ城

住 所：麻布十番二丁目21番14号 ライオンズマンション麻布コート１Ｆ

けやき坂カレー

六本木の人気スポット「けやき坂」をイメージした、華やかさと親しみやすさをあわせ持つ一皿。

ベースは甘口ながら、後からじんわり広がるスパイスの余韻で“ちょっぴりオトナ”の味わいに仕上げています。トッピングには、外はカリッと中はジューシーなチキン南蛮を贅沢に。食べ応えがありながら、午後の時間帯にも重くなりすぎないバランスを意識しています。

坂のにぎわいのように、甘さとスパイス、食感のコントラストを楽しめるカレーです。

仙台坂カレー

南麻布にある「仙台坂」にちなみ、異国情緒と力強さをテーマにした一皿。

旨辛の薬膳仕立てのルーは、スパイスの香りとコクが重なり合い、食べ進めるほどにクセになる味わいです。柔らかく煮込んだ牛タンと牛スジを贅沢に使用し、食感と旨みの奥行きを演出。さらに、仙台坂にある韓国大使館にちなみ、ヤンニョムチキンをトッピングしています。

辛さ・旨み・ボリューム感を兼ね備えた、満足度の高い一皿です。

【イベント限定提供】

※３月29日（日曜）実施予定のロクサンひろばフェスタでの限定提供となります。

今後も様々なイベントで販売予定です。

提供店舗：島崎屋＆natulif

狸穴坂カレー

東麻布の急勾配「狸穴坂」にちなみ、狸が穴に隠した宝物をイメージした物語仕立てのカレー。坂

の名の由来に思いを重ね、この土地ならではのストーリーを一皿に込めました。

坂に見立てた立体的なご飯の中には、とろけるチーズを忍ばせ、スプーンを入れると“隠し味”が現れます。

鶏むね肉や五分づき米、野菜を使い、油控えめ・高タンパクで身体にやさしい設計です。

カレーが当たる！アンケートを実施しています

回答はこちらから

麻布坂カレー誕生１周年を迎え、アンケートを実施しています。今後期待する店舗やメニュー、イベントなど、皆さまの声をぜひお聞かせください。回答いただいた方の中から抽選で15名様に麻布坂カレー無料券（２食分）をプレゼント！

■回答期限：令和８年３月31日（火曜）

最新情報はこちらから公式ウェブサイト

https://azabu-base.jp/

【公式SNSでも情報発信中】

Instagram／X：＠azabu_pj