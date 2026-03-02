韓国発 哲学から誕生したスキンケアブランド「Organicity(オーガニシティ)」待望の日本上陸！高純度・高濃度美容液3種を3月2日より全国発売開始

株式会社千空

株式会社千空（本社：大阪府大阪市、代表取締役：平井翠）は、韓国発のスキンケアブランド「Organicity（オーガニシティ）」の美容液3種を、2026年3月2日より全国のバラエティショップ・ドラッグストアにて順次発売開始。

“流行ではなく、今の肌に必要な成分を選ぶ”という哲学のもと、成分の透明性と高濃度設計にこだわった製品が、日本のオフライン市場に本格展開いたします。

■ブランドメッセージ

スキンケア情報があふれる時代。

本当に自分の肌に必要な成分は何か。

オーガニシティは、正しい知識と成分を透明性高く届けることを大切にしています。

含有量の公開と研究開発に基づいた処方設計により、お客様自身が肌の状態に合わせて選べるスキンケアを提案します。

高純度の原料を厳選。誇張ではなく、納得できる価値を持続可能な価格で。

「私の肌、私の選択。」

それがオーガニシティの哲学です。

■Organicityの特徴

配合バランスに配慮した設計

話題性だけでなく、処方設計に基づいた高純度・高濃度配合。

日々のスキンケアに取り入れやすいバランスで設計されています。

成分名をそのまま商品名に

配合成分と濃度を商品名に明示。

高配合設計のコンセプトに合わせ、研究所を思わせるラボライクなデザインに仕上げました。

主役成分だけに頼らない処方設計

単一成分ではなく、2～3種の成分を最適なバランスで組み合わせることで、総合的なスキンケア設計を実現。

6つのフリー処方

アルコールフリー／オイルフリー／無香料／無着色／グルテンフリー／シリコンフリー



原料の品質に配慮し、シンプルな処方設計に。

「成分中心」という一貫したメッセージのもと、肌への配慮を考えた設計を目指しました。

■商品概要

「3種ヒアルロン酸1%セラム」

容量：30ml+5ml（5mlはトラベル用として使用可能）

価格：1,800円（税込1,980円）

〈使用方法〉

・化粧水後に2～3滴を全顔へ

・美容液やクリームに1～2滴混ぜて使用

・ミストやコットンパックとして集中保湿

「ナイアシンアミド20%3HAセラム」

容量：30ml+5ml（5mlはトラベル用として使用可能）

価格：1,800円（税込1,980円）

〈使用方法〉

・化粧水後、気になる部分に1～2滴

・美容液／クリームに混ぜての使用も可能

「EX-レチノール&バクチオール15%+ヒアルロン酸クリームセラム」

容量：15ml

価格：3,600円（税込3,960円）

〈使用方法〉

・夜のスキンケアで化粧水後に使用

パール粒大を全顔に塗布

■販売情報

発売日：2026年3月2日より順次

販売場所：全国のバラエティショップ、ドラッグストア

※店舗により取り扱いが異なります

オンライン：楽天ほかECサイト

楽天公式SHOP :https://item.rakuten.co.jp/makebox/8809933560498/

会社概要

株式会社千空は、化粧品の輸入にかかわる様々な実務をはじめ、

世界中とのグローバルネットワークを活用した化粧品の提案および商品開発を行っております。

会社名：株式会社千空

所在地：〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-28

代表取締役：平井翠

事業内容：化粧品・健康食品の製造及び輸入、販売

企業HP :https://www.cenqur.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/organicity_jp/

お問い合わせ

株式会社千空

E-mail：support@cenqur.co.jp

※本プレスリリースおよびサンプル提供に関するお問い合わせはこちらまで。